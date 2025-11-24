ЄС представив європейський мирний план щодо України

Лідери Європейського Союзу запропонували альтернативний мирний план щодо України, який наголошує на повазі до суверенітету держави та помітно відрізняється від американського підходу. Ініціативу було представлено під час зустрічі в Женеві 23 листопада, де зустрілися представники США, України та ЄС, про що повідомляє The Guardian.

Європейський документ, орієнтований на підтримку позицій Києва, передбачає, що територіальні переговори мають стартувати лише після настання припинення бойових дій і вестися на основі актуальної лінії фронту. Перемир’я пропонується оформити під контролем міжнародних інституцій, включно зі Сполученими Штатами.

На відміну від розробленого Вашингтоном «плану», європейський мирний план не вимагає від України відведення військ з міст на сході Донецької області, які залишаються непідконтрольними російським силам. Крім того, ЄС допускає можливість вступу України до НАТО, хоча офіційного консенсусу між країнами-членами поки що немає.

Серед інших пунктів європейської пропозиції — передача Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під управління МАГАТЕ. Органу пропонується забезпечити рівномірний розподіл виробленої електроенергії між Україною та росією. Також ЄС пропонує встановити чисельність української армії в мирний період на рівні 800 тисяч військових. Тоді як американський «план» передбачав обмеження до 600 тисяч.

Європейський підхід включає використання заморожених російських активів на користь відбудови України та виступає проти передачі частини цих коштів американським інвесторам. Стосовно санкцій ЄС закладає їх поступове скасування, але лише у випадку суворого виконання росією умов сталого миру. Документ також допускає можливість повернення москви до формату G8.

☝️ Нагадаємо, новий «план» США раніше зазнав різкої критики. Зокрема, Борис Джонсон у колонці для Daily Mail заявив, що запропонований Вашингтоном підхід фактично обмежує обороноздатність України.