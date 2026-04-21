ООН готує евакуацію заблокованого флоту через Ормузьку протоку

Міжнародна морська організація (IMO) при ООН розпочала розробку комплексного плану евакуації сотень комерційних суден, що опинилися в пастці у водах Перської затоки. Причиною транспортного колапсу стало блокування стратегічної Ормузької протоки внаслідок початку військових дій США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомив генеральний секретар ІМО Арсеніо Домінгес, передає Bloomberg.

За словами очільника організації, запуск евакуаційного процесу безпосередньо залежить від стабілізації безпекової ситуації в регіоні. Наразі експерти узгоджують технічні деталі операції.

📢 «План може бути втілений у життя тоді, коли з’являться чіткі ознаки деескалації. Наразі обговорюються його деталі, зокрема послідовність відправлення суден, яка залежатиме в тому числі й від тривалості перебування екіпажу в затоці», — заявив Арсеніо Домінгес.

Маршрут та міжнародні протоколи

Попри воєнний стан, евакуація здійснюватиметься за чітко регламентованим протоколом. Транзитні перевезення відбуватимуться згідно зі Схемою розділення руху (TSS), яка була спільно розроблена Іраном та Оманом і офіційно прийнята ІМО ще у 1968 році. Це дозволить мінімізувати ризики навігаційних помилок у переповненому суднами районі.

📌 Ключові фактори кризи:

Стан екіпажів: Пріоритетність виходу суден визначатиметься тривалістю перебування моряків в ізоляції.

Пріоритетність виходу суден визначатиметься тривалістю перебування моряків в ізоляції. Блокада протоки: Станом на 20 квітня комерційне судноплавство через Ормузьку протоку фактично припинилося. Хаотичне відкриття проходу на вихідних змінилося новою фазою напруги після того, як США вперше захопили іранське судно.

Ситуація в Перській затоці залишається критичною. Короткочасне відновлення руху виявилося нетривалим, а інцидент із захопленням судна іранської сторони американськими силами лише поглибив блокаду.

ℹ️ Фахівці ІМО наголошують, що перебування сотень цивільних суден у зоні активних бойових дій створює не лише економічні ризики, а й загрозу екологічної катастрофи в разі пошкодження танкерів. Наразі дипломатичні зусилля зосереджені на створенні умов для безпечного виходу цивільного флоту у відкрите море.