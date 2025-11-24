Понеділок, 24 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Духовний радник Трампа заявив про небезпеку «мирного плану» США

Денис Молотов
Денис Молотов
Духовний радник Трампа заявив про небезпеку «мирного плану» США

Американський євангеліст Марк Бернс, якого медіа називають «духовним радником» президента США Дональда Трампа, висловив своє незадоволення планом із 28 пунктів щодо урегулювання війни в Україні, позиціюючи його як «небезпечний документ».

У соцмережі Х (колишній Twitter) Бернс позитивно відгукнувся на коментар Дональда Трампа, який напередодні підкреслив, що запропонований «мирний план» США не є фінальним та може змінюватися. Пастор заявив, що така гнучкість демонструє, цитата, «мудре лідерство».

На переконання Бернса, 28 – пунктний документ подає міжнародній спільноті тривожний сигнал і потенційно здатен підбадьорити режимні уряди. Він порівняв ситуацію з подіями 1939 року. Так, за його словами, тодішнє вторгнення нацистської Німеччини до Польщі стало можливим через недостатню реакцію світу.

Пастор наголосив, що мир без елементу справедливості не може вважатися справжнім. А відсутність адекватної відповіді на злочинні дії він розцінює як своєрідну співучасть. З його слів, будь-який план повинен містити моральну відповідальність і не допустити поступок, які можуть стимулювати подальшу агресію.

☝️ Нагадаємо, у неділю, 23 листопада, в Женеві тривали перемовини щодо мирного врегулювання в Україні. Україна та Сполучені Штати підтвердили намір продовжити спільну роботу над пропозиціями щодо майбутньої угоди про мир. Про це йдеться у їх спільній заяві.

Того ж дня лідери Європейського Союзу представили власну альтернативу мирному плану США, наголошуючи на безумовній повазі суверенітету України та підкреслюючи принципову різницю з американським підходом.

👉 Раніше повідомлялось, що так званий “мирний план” Трампа базується на пропозиціях росії та України і нині розглядається Вашингтоном як основа для переговорного процесу. Про це держсекретар США Марко Рубіо

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зимова підтримка: як отримати 1000 грн від держави

СУСПІЛЬСТВО

Луганська ОВА долучилась до засідання Координаційної комісії органів виконавчої влади

ЛУГАНЩИНА

Київський ТЦК пояснив стрілянину та напад на авто цивільного

СУСПІЛЬСТВО

росія перетнула критичну межу проти Польщі – Туск

ПОЛІТИКА

Фейк: В Україні до 2030 року з’являться 10 млн іммігрантів — законопроєкт

СТОПФЕЙК

Фейк: Житловий будинок у Тернополі «став жертвою української ракети ППО»

СТОПФЕЙК

Уряд створив Національну раду з гарантій прав дитини

ВЛАДА

Масована атака: рф запустила 104 ударні БпЛА та ракету

ВІЙНА

У Раді відбулося блокування трибуни з вимогою відставки Уряду

ВЛАДА

Фейк: Шон Пенн відмовився від поїздки в Україну через корупційний скандал

СТОПФЕЙК

Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність

КРИМІНАЛ

Фейк: МОЗ України запровадив «обов’язкове загартовування для дітей віком до 6 років» через відключення опалення

СТОПФЕЙК

112 бойових зіткнень на фронті: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

Кремінська громада виплатила 537 500 грн підтримки оборонцям та їхнім родинам

ЛУГАНЩИНА

Україна й США працюватимуть над пунктами мирного плану

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ