Духовний радник Трампа заявив про небезпеку «мирного плану» США

Американський євангеліст Марк Бернс, якого медіа називають «духовним радником» президента США Дональда Трампа, висловив своє незадоволення планом із 28 пунктів щодо урегулювання війни в Україні, позиціюючи його як «небезпечний документ».

У соцмережі Х (колишній Twitter) Бернс позитивно відгукнувся на коментар Дональда Трампа, який напередодні підкреслив, що запропонований «мирний план» США не є фінальним та може змінюватися. Пастор заявив, що така гнучкість демонструє, цитата, «мудре лідерство».

На переконання Бернса, 28 – пунктний документ подає міжнародній спільноті тривожний сигнал і потенційно здатен підбадьорити режимні уряди. Він порівняв ситуацію з подіями 1939 року. Так, за його словами, тодішнє вторгнення нацистської Німеччини до Польщі стало можливим через недостатню реакцію світу.

Пастор наголосив, що мир без елементу справедливості не може вважатися справжнім. А відсутність адекватної відповіді на злочинні дії він розцінює як своєрідну співучасть. З його слів, будь-який план повинен містити моральну відповідальність і не допустити поступок, які можуть стимулювати подальшу агресію.

☝️ Нагадаємо, у неділю, 23 листопада, в Женеві тривали перемовини щодо мирного врегулювання в Україні. Україна та Сполучені Штати підтвердили намір продовжити спільну роботу над пропозиціями щодо майбутньої угоди про мир. Про це йдеться у їх спільній заяві.

Того ж дня лідери Європейського Союзу представили власну альтернативу мирному плану США, наголошуючи на безумовній повазі суверенітету України та підкреслюючи принципову різницю з американським підходом.

👉 Раніше повідомлялось, що так званий “мирний план” Трампа базується на пропозиціях росії та України і нині розглядається Вашингтоном як основа для переговорного процесу. Про це держсекретар США Марко Рубіо