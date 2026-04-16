ЄС профінансує закупівлю українських дронів з кредиту на 90 млрд євро

Європейський Союз готується до реалізації масштабного плану фінансової підтримки оборонного сектору України. Перші надходження в межах кредитного пакета загальним обсягом 90 млрд євро будуть спрямовані безпосередньо на закупівлю безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Таку стратегію озвучив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у четвер, 16 квітня, передає Європейська правда.

Рішення зробити ставку на вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) підкреслює визнання технологічної переваги та спроможності українських розробників у сфері безпілотних систем.

Фінансові потреби та стратегія постачання

За словами єврокомісара, Київ уже визначив пріоритетні напрямки фінансування на найближчу перспективу. Оборонний запит України на наступний рік демонструє значні масштаби необхідної підтримки.

📢 «На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму 28,3 мільярда євро. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України», – зазначив Кубілюс.

Цей крок дозволить не лише оперативно забезпечити фронт необхідними засобами ураження та розвідки, а й підтримає стійкість української економіки через прямі замовлення місцевим підприємствам.

Баланс між українським ОПК та європейськими виробниками

Попри фокус на українських потужностях на початковому етапі, стратегія ЄС передбачає поступове розширення співпраці з виробниками з країн-членів блоку. Стосовно подальших етапів реалізації кредитної програми, Андрюс Кубілюс додав:

📢 «ЄС очікує більшої залученості європейської оборонної промисловості».

Таким чином, кредитний механізм має стати інструментом створення спільного оборонного простору, де український бойовий досвід поєднуватиметься з промисловими ресурсами Європи.

Терміни отримання коштів

Наразі триває підготовка до розгортання фінансових інструментів. Європейська комісія планує дотримуватися чіткого графіка виплат, щоб забезпечити безперебійність оборонних закупівель.

Загальна сума кредиту: 90 млрд євро.

Перший транш: очікується у другому кварталі поточного року.

очікується у другому кварталі поточного року. Пріоритет на 2026 рік: реалізація запиту на 28,3 млрд євро.

Нагадаємо, що механізм надання цього кредиту розглядається як ключовий елемент довгострокової безпекової стратегії ЄС щодо підтримки України у відсічі збройній агресії.

