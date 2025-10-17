ЄС планує залучити 25 млрд євро з приватних рахунків рф для України

Євросоюз активізує обговорення плану передачі Україні 140 млрд євро заморожених російських активів, повідомило видання Politico 17 жовтня. Водночас Єврокомісія прагне залучити додаткові кошти — близько 25 млрд євро з приватних російських банківських рахунків, розміщених у країнах ЄС.

📄 «Основна частина заморожених активів рф знаходиться в бельгійському фінансовому депозитарії Euroclear, але додаткові 25 млрд євро лежать на приватних банківських рахунках по всьому Євросоюзу, і виконавчий орган ЄС хоче обговорити використання в тому числі і цих коштів для видачі позики Києву. Слід розглянути питання про те, чи можна поширити ініціативу щодо репараційної позики на інші заблоковані в межах ЄС активи», — йдеться у документі Єврокомісії, який цитує Politico.

Так, ЄК пропонує розглянути можливість поширення ініціативи щодо репараційної позики не лише на активи Euroclear, а й на інші заморожені кошти рф у межах ЄС. При цьому юридична оцінка цього кроку ще не проведена, тому її мають здійснити до ухвалення остаточного рішення.

☝️ Документ визначає принципи формування ініціативи репараційної позики Україні, яку планують винести на обговорення перед засіданням Європейської ради наступного тижня в Брюсселі. Очікується, що європейські лідери проведуть широке обговорення і закличуть Єврокомісію підготувати законодавчу пропозицію.

За інформацією Politico, законопроєкт буде внесено найближчим часом і стане платформою для подальших переговорів щодо фінансових механізмів його реалізації. Міністри фінансів ЄС мають розглянути його вже в листопаді.

Серед ключових принципів позики — система національних гарантій, що є вимогою Бельгії, яка побоюється, що росія може найняти «армію юристів», аби оскаржити використання активів.

📢 «Слід створити надійну структуру гарантій та ліквідності, щоб ЄС завжди був у змозі виконати зобов’язання перед Euroclear. З цією метою пропонується система двосторонніх гарантій від держав-членів ЄС», — цитує видання текст документа.

Такі гарантії забезпечать швидкий доступ до коштів у разі потреби та дозволять негайну виплату зобов’язань. Передбачається, що у наступному семирічному бюджеті ЄС з 2028 року буде закладена фінансова подушка для покриття ризиків.

Після видачі позики гроші спрямують на розвиток технологічної та промислової бази оборони України. На її інтеграцію в європейську оборонну промисловість, а також на підтримку державного бюджету. Але за умови виконання встановлених критеріїв.

📌 Нагадаємо, на початку жовтня лідери країн ЄС не змогли дійти згоди щодо пропозиції Єврокомісії про створення репараційної позики Україні на суму 140 млрд євро, забезпеченої замороженими російськими активами.

👉 Також повідомлялось, що Євросоюз (ЄС) надав Україні дев’ятий транш надзвичайної позики макрофінансової допомоги (MFA) на суму 4 млрд євро.