Як жіноче екіпірування формує новий стандарт у військовій культурі

Навіть на початку століття, а точніше ― тисячоліття, цю тему старанно оминали, вважали неважливою, надто дрібною для глобальних рішень. І це дивно, бо навіть тоді в армії на тих чи інших посадах були жінки, та й серед поліцейських їх було чимало. В той самий час в американській й в ізраїльській армії жінок було більше, а ми здалеку спостерігали, як гарно сидить на них військова форма. В українській армії, як і в радянській, жіночою формою у війську вважали чоловічу тільки найменшого розміру. Трохи коротші плечові лямки плитоноски, тісніше прилягає бронеплита — і все. Але фронт швидко показав, що такий підхід — не тільки незручний, а й небезпечний. Жінки воюють на рівних, а отже, екіпірування має бути створене для них. Саме з цього почалася справжня революція у військовому спорядженні — і українські виробники стали її рушійною силою.

Від перших кроків до нових стандартів

У 2022–2023 роках кількість жінок у ЗСУ зросла майже вдвічі. Вони стали снайперками, медикинями, розвідницями. І швидко з’ясувалося, що стандартна плитоноска, розрахована на чоловічу анатомію, створює додаткові навантаження на спину й плечі, а неправильний вигин бронеплит може навіть знизити рівень захисту. Так почали з’являтися перші моделі, спроєктовані з урахуванням жіночої фізіології.

RAROG став одним із перших українських брендів, хто взявся за це не як за піар-тему, а як за інженерне завдання. Їхня серія RAROG Helga — це дійсно зменшена копія чоловічого бронежилета з відомої лінійки Plastoon, яка оновлюється з 2014 року. Але жіноча версія має трохи інший крій, краще прилягає і жінка-бійчиня почувається в екіпіруванні комфортніше. Загальна вага спорядження — близько 8 кг з плитами 6 класу захисту. Виробники називають головною особливістю Helga анатомічні демпфери, які зменшують тиск на грудну клітку, покращують ергономіку і підвищують комфорт без втрати рівня захисту.

Для порівняння, американська компанія Velocity Systems випустила серію Female Operator Plate Carrier, а британська армія тестує систему Virtus Female Fit, яка має схожі принципи. Та українська розробка пішла далі — врахувала кліматичні особливості, інтенсивність руху, довший час перебування в броні. У результаті жіночі моделі від RAROG виявилися одними з найзручніших систем серед доступних у Європі.

Знаково, що жінки-військові беруть активну участь у тестуванні спорядження. Саме вони відзначили, що правильний розподіл ваги між грудною та поперековою зонами знижує втому в середньому на 15–20%. Тож тепер деякі технічні рішення RAROG використовуються і в універсальних моделях, призначених для всіх.

І це не тільки про зручність. Це про повагу. Бо коли боєць чи бійчиня отримують екіпірування, у якому можна легко дихати, рухатись і виконувати завдання, то відчувають, що про них подбали. Це моральний компонент, який важить не менше, ніж сама броня.

Цікаво, що жіночі бронежилети й бронеплити RAROG ― https://rarog.ua/product-category/broneplyty/, стали зразком для інших українських виробників. Комфорт і ергономіка ― це вже не дрібниці, бо у критичній ситуації зручність може бути вирішальною, вберегти від травмування і навіть врятувати життя.

Можна сказати, що поява жіночої лінійки спорядження — це не тільки новий напрямок, це тест на зрілість військової культури. Коли броня створюється не для універсального солдата, а для конкретної людини.

Українські виробники ― дзеркало цих змін. Вони показують, що наша армія — це не лише сила, а й уважність до деталей, які часто рятують життя. Ця війна багато чого нас лишила, але не позбавила любові до життя і прагнення зберегти його за будь-яку ціну ― тим, хто у війську, насамперед.