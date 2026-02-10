ГУР знищило дороговартісні системи ППО рф у Криму

Українські військові завдали суттєвих втрат російській протиповітряній обороні на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) у вівторок, 10 лютого.

🎯 Деталі операції

У ГУР зазначили, що ураження відбулися наприкінці січня. Операцію здійснили фахівці спеціального підрозділу «Примари», які діють у складі воєнної розвідки.

Внаслідок точних ударів було знищено або виведено з ладу дороговартісні системи ППО рф, зокрема:

РЛС 48Я6-К1 “Подльот” ;

; РЛС 55Ж6У “Нєбо-У” ;

; РЛС 1Л119 “Нєбо-СВУ” ;

; рідкісний “арктичний” зенітний ракетний комплекс 9К332 “Тор-м2дт”.

📢 «Завдяки точній та системній роботі воєнних розвідників противник втрачає дороговартісні зразки техніки, які мали прикривати його війська та тилові об’єкти», — наголосили в ГУР.

Також українська розвідка оприлюднила відео уражень, що підтверджують результати операції.

🔥 Інші успішні удари ЗСУ

Раніше цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження шести важливих цілей противника. Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області було знищено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру «рубікон».

Перед цим Генштаб також уточнив результати удару по полігону Капустин Яр в Астраханській області рф — там було уражено щонайменше три об’єкти інфраструктури.

Українські Сили оборони продовжують системно знижувати бойові можливості противника, зокрема його здатність прикривати війська та ключові об’єкти ППО.