Понеділок, 9 Лютого, 2026
Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф

Денис Молотов
Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на понеділок українські військові здійснили ураження об’єктів рф, зокрема складу боєприпасів, пункту управління та складу безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 9 лютого.

📢 «В районі міста Суджа Курської області рф уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника. На ТОТ Херсонської області, в районі н.п. Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога», – йдеться в офіційному повідомленні.

Окрім цього, за результатами попередніх ударів по військовій інфраструктурі рф підтверджено знищення складу безпілотників у районі міста Ростов-на-Дону Ростовської області.

📢 «Підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими», – зазначили у Генштабі.

Українські військові знищили склади дронів і пункт управління рф 01
Ілюстративне фото : Генштаб ЗСУ

☝️ За попередніми оцінками, внаслідок ураження було знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Також зазнали пошкоджень ще кілька контейнерів із безпілотниками. Остаточні втрати противника та масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Крім того, напередодні Генштаб оновив інформацію щодо атаки на полігон Капустин Яр в Астраханській області рф. За уточненими даними, там було уражено щонайменше три споруди військового призначення.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по логістичних та командних об’єктах російських військ з метою зниження їхніх бойових можливостей.

👉Також нагадаємо, що з початку доби на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл

