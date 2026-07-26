Затримано власника агропідприємства з Луганщини за ведення бізнесу в окупації

Служба безпеки України затримала власника агропідприємства Луганщини, який, за даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф продовжив вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території та сплачував податки до бюджету росії. Про це повідомили у пресслужбі Службі безпеки України в Луганській області.

Що встановило слідство

За даними досудового розслідування, у 2022 році засновник приватного агропідприємства залишив окупований Сватівський район та переїхав до Харкова. Попри виїзд на підконтрольну Україні територію, слідство вважає, що він не припинив діяльність підприємства в окупації.

Для управління бізнесом власник призначив директором свого родича, який залишився на тимчасово окупованій території Луганської області та взаємодіяв з окупаційною адміністрацією. Сам засновник, за версією правоохоронців, координував роботу підприємства дистанційно.

Підприємство перереєстрували за законодавством рф

За інформацією СБУ, фігуранти перереєстрували агрофірму відповідно до російського законодавства. Після цього вони організували вирощування зернових культур для подальшого продажу представникам держави-агресора.

Крім того, за даними слідства, підприємство співпрацювало з так званим «міністерством сільського господарства та продовольства лнр», завдяки чому отримало бюджетну субсидію росії для проведення агротехнічних робіт.

За даними правоохоронців, у результаті діяльності підприємство отримало понад 16 млн рублів прибутку. Також, за інформацією слідства, до бюджету рф було сплачено близько 1,2 млн рублів податків.

Під час обшуків у помешканні власника підприємства в Харкові співробітники СБУ вилучили:

значну суму готівки в іноземній валюті та російських рублях;

мобільні телефони;

комп’ютерну техніку.

За даними слідства, вилучені речі містять докази співпраці з окупаційним режимом.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України — провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Власнику підприємства підозру вручили у Харкові. Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід. Його спільнику, який перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, про підозру повідомили заочно. Також правоохоронці вирішують питання щодо накладення арешту на майно фігурантів.

Комплексні заходи здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують системну роботу зі знищення військових ресурсів окупаційних військ рф.