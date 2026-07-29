У ЗСУ розширюють пряме фінансування бойових підрозділів

В Україні триває реалізація рішень, спрямованих на підвищення ефективності забезпечення Сил оборони. Одним із ключових напрямів стало розширення механізму прямого фінансування бойових підрозділів, що має забезпечити оперативніше постачання необхідного озброєння, техніки та матеріально-технічних засобів.

✅Бойові підрозділи отримують більше можливостей

Наприкінці червня було оголошено про масштабування програми прямого фінансування бойових бригад.

Як зазначається, такий механізм дозволяє підрозділам оперативніше визначати власні потреби та замовляти необхідне обладнання через сучасні інструменти забезпечення.

Очікується, що це скоротить час між формуванням запиту та отриманням необхідних ресурсів, а також дасть змогу швидше реагувати на зміни бойової обстановки.

✅Увага до потреб військових

Шостий президент України В.О. Зеленський визначив посилення бойових спроможностей штурмових підрозділів одним із пріоритетів державної політики у сфері оборони.

Повідомляється, що рішення щодо забезпечення військових формуються у взаємодії між керівництвом держави, військовим командуванням і особовим складом.

Зокрема, відповідні питання обговорюються під час робочих поїздок до районів виконання бойових завдань та командних пунктів військових формувань, що дає змогу враховувати практичні потреби підрозділів.

✅Розвиток підготовки військовослужбовців

Окремий напрям роботи стосується вдосконалення підготовки особового складу.

У військових частинах упроваджуються заходи базової загальновійськової підготовки, спрямовані на підвищення рівня навченості військовослужбовців і готовності до виконання бойових завдань.

✅Розширення оборонного виробництва

Також триває робота над збільшенням обсягів виробництва озброєння та військової техніки для потреб Сил оборони України.

У повідомленні зазначається, що цьому мають сприяти розвиток міжнародної співпраці з підприємствами оборонно-промислового комплексу, залучення інвестицій та дипломатична взаємодія України з партнерами.

✅Удосконалення фінансового забезпечення

Крім матеріально-технічного забезпечення, військове керівництво працює над удосконаленням механізмів фінансового забезпечення військовослужбовців бойових підрозділів.

Йдеться про розвиток системи стимулювання проходження військової служби, підтримку професійного розвитку особового складу та підвищення мотивації військовослужбовців.

👉 Також нагадаємо, що Україна змінила підхід до далекобійних ударів по території росії. Якщо раніше головною метою було знищення нафтопереробних заводів та паливної інфраструктури, то сьогодні українська стратегія дедалі спрямована вже на системне руйнування всієї економіки, яка забезпечує російську військову машину.