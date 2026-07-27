На Луганщині громадам роз’яснили алгоритм дій у разі зникнення людини безвісти

У Луганській обласній державній адміністрації відбувся брифінг на тему «Близька людина зникла безвісти через надзвичайні обставини: що робити?». Представникам громад роз’яснили порядок дій у разі втрати зв’язку з людиною під час бойових дій, окупації чи полону, а також нагадали про механізми державної підтримки родин. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Участь у брифінгу взяли представники громад та державних органів

У заході взяли участь начальниця управління з питань ветеранської політики Луганської ОДА Олеся Грановська, представник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при Міністерстві внутрішніх справ України у Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков, керівництво районних державних адміністрацій та начальники військових адміністрацій населених пунктів області.

Олеся Грановська наголосила, що саме працівники громад найчастіше першими контактують із родинами людей, які зникли безвісти.

📢 «Саме працівники громад та фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб найчастіше першими спілкуються з родинами, допомагають оформлювати документи, консультують щодо державних гарантій, соціальної підтримки та спрямовують людей до відповідних установ».

Які дії необхідно виконати родичам

Костянтин Черніков розповів про основні напрями роботи інституту представника Уповноваженого та пояснив алгоритм дій для родичів осіб, з якими втрачено зв’язок під час бойових дій, окупації або перебування в полоні.

Зокрема, родичам рекомендують:

зареєструвати особистий кабінет на сайті Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

заповнити анкету із максимально повною інформацією про зниклу людину;

додати фотографії, інформацію про татуювання, особливі прикмети та інші дані, які можуть допомогти ідентифікації.

За словами організаторів брифінгу, це сприятиме ефективнішому проведенню розслідування та необхідних слідчих дій.

Для чого потрібен витяг із Єдиного реєстру

Родичі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можуть отримати витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Такий документ надає право на:

оформлення пенсії у зв’язку із втратою годувальника;

отримання інших соціальних виплат;

відстрочку від мобілізації;

реалізацію юридичних прав щодо спадкування та набуття права власності.

Витяг не має обмеженого строку дії. Його чинність припиняється лише у разі повернення людини з полону або репатріації тіла після відповідного судово-експертного підтвердження.

Подати запит на отримання документа можна поштою, електронною поштою або через сервіс «Єдине вікно» на вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Куди звертатися родинам

Представник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при МВС України у Донецькій та Луганській областях Костянтин Черніков надав контактні дані для консультацій:

📞телефон: +38 (097) 250-37-91 ;

; 📞гаряча лінія Уповноваженого: 16-98 ;

; 📩 електронна пошта: pgmia@mvs.gov.ua ;

; поштова адреса: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 00024.

Також рекомендації, корисну інформацію та актуальні контакти для родин осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, можна знайти на Єдиній інформаційній платформі МВС, офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ та в офіційному Telegram-каналі Уповноваженого.

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