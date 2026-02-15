Галущенка затримали під час спроби перетину кордону — ЗМІ

У ніч на 15 лютого співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка під час спроби перетину державного кордону. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в політичних колах.

За інформацією співрозмовників видання, Галущенка було знято з потяга. Деталі маршруту та пункту пропуску наразі не уточнюються.

🚨 Запит від антикорупційних органів

Джерела зазначають, що прикордонники мали відповідний запит від Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо Галущенка — для інформування правоохоронців у разі його спроби залишити територію країни.

Така процедура застосовується у випадках, коли особа фігурує у кримінальних провадженнях або може мати процесуальний статус у межах слідства.

⚖️ Контекст відставки та скандалу

Відставка Германа Галущенка відбулася на тлі гучного корупційного скандалу в енергетичній сфері. Раніше НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми розкрадання коштів у галузі. Було оприлюднено аудіозаписи переговорів фігурантів провадження.

За даними слідства, учасники оборудки могли мати вплив на тодішнього міністра енергетики.

12 листопада уряд ухвалив рішення про його відсторонення від посади.

📌 Що передувало

10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ проводять обшуки у бізнесмена Тимур Міндіч та у тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Того ж дня джерела повідомили, що Міндіч залишив територію України за кілька годин до початку слідчих дій. Коментарі надали й в ДПСУ України щодо втечі Міндіча з України.

Наразі офіційні коментарі правоохоронних органів щодо затримання Галущенка очікуються.