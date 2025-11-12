Середа, 12 Листопада, 2025
Тимур Міндіч виїхав з України законно – ДПСУ

Денис Молотов
Денис Молотов
Бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про масштабну корупцію в енергетичній сфері, залишив територію України на законних підставах. Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ) у середу, 12 жовтня.

Зазначається, що відомство провело власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону.

📢 «За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності», — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

ДПСУ уточнила, що відносно Міндіча не було встановлено жодних обмежень чи заборон на виїзд з України. Також прикордонники запевнили, що не отримували від правоохоронних органів доручень щодо розшуку, інформування або заборони виїзду цього громадянина.

Службове розслідування, проведене відомством, не виявило порушень при оформленні документів. Таким чином, дії інспекторів на пункті пропуску визнано законними.

☝️ Нагадаємо, що Тимур Міндіч фігурує у справі про масштабну корупційну схему в енергетиці, яку розслідують НАБУ та САП. За даними слідства, він мав псевдонім «Карлсон» і координував дії учасників злочинної організації.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Міндіч мав суттєвий вплив на низку високопосадовців, зокрема на Германа Галущенка, який до відсторонення обіймав посаду міністра юстиції (раніше — міністра енергетики), та Рустема Умєрова, колишнього міністра оборони й нинішнього секретаря РНБО.

