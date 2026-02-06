П’ятниця, 6 Лютого, 2026
Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні

Денис Молотов
Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Фінляндія передасть Україні 32-й пакет військової допомоги, який включає військову техніку. Відповідне рішення 5 лютого 2026 року ухвалив президент республіки Александр Стубб на підставі подання уряду. Про це у четвер, 5 лютого, повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

📢 «Вартість переданої техніки становить близько 43 млн євро. Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в межах програми підтримки України», — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

☝️ У Міноборони зазначили, що загалом Фінляндія вже надала Україні військову допомогу на суму близько 3,2 млрд євро.

📢 «Фінляндія продовжить надавати Україні підтримку військовою технікою відповідно до затвердженого плану. Окрім окремих пакетів допомоги, ми беремо участь у кількох коаліціях зі зміцнення оборонних спроможностей, метою яких є нарощування та посилення власного потенціалу України», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

З міркувань безпеки та оперативної доцільності точний перелік озброєння, спосіб і графік доставки не розголошуються. У військовому відомстві наголосили, що під час формування пакета враховували як актуальні потреби України, так і ресурсні можливості Збройних сил Фінляндії.

👉 Нагадаємо, раніше у Фінляндії заявляли, що умови майбутньої мирної угоди щодо України мають гарантувати стійкий мир. Однак, надані гарантії безпеки не слід ототожнювати зі статтею 5 Статуту НАТО.

📌 Раніше стало відомо, що Польща завершує підготовку 48-го пакету допомоги Україні загальною вартістю 200 млн злотих, який переважно складатиметься з броньованої техніки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

