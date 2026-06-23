Віцемаршалок Сенату Польщі повертає Україні державні нагороди

Віцемаршалок (заступник спікера) Сенату Польщі Міхал Камінський вирішив повернути Україні дві державні нагороди на тлі конфлікту довкола історичної пам’яті, який вже викликав рясний «орденопад» в Україні. Про це у понеділок, 22 червня, офіційно повідомило профільне польське видання 300Polityka.

Між сусідніми країнами продовжує поглиблюватися криза у сфері гуманітарної та історичної політики, яка почала безпосередньо впливати на міждержавні зв’язки. Демарш високопоставленого польського парламентаря став черговим етапом взаємного обміну політичними жестами.

Зазначається, що Камінський ухвалив таке рішення через дії та заяви шостого президента України В.О. Зеленського, які раніше отримали підтримку більшості української політичної еліти. Про своє рішення віцемаршалок детально написав у листі до посла України, текст якого оприлюднило польське видання.

Заслуги перед євроінтеграцією та мотиви відмови від орденів

Польський політик підкреслив, що його попередня діяльність була повністю спрямована на всебічне наближення Києва до європейських інституцій та формування стратегічного союзу.

Він нагадав у зверненні, що свого часу з гордістю приймав нагороди від України на знак визнання його значних заслуг щодо розбудови партнерства між Україною і Польщею. Також відзнаки вручалися за його авторство першого в історії Європарламенту звіту, у якому офіційно йшлося про майбутнє повноправне членство України в Євросоюзі.

Водночас Міхал Камінський висловив глибокий жаль через те, що Україна досі не зважилася однозначно засудити винуватців «Волинської різанини» та масових убивств, скоєних ОУН та УПА. На думку польської сторони, це питання є принциповим для подальшого діалогу.

Віцемаршалок Сенату Польщі окремо зазначив, що кожна суверенна держава має законне право самостійно формувати власну історичну пам’ять. Однак, Варшава також має повне право оцінювати такі рішення сусідів. За словами Камінського, він більше не може фізично зберігати отримані нагороди, оскільки вважає, що вони мали символізувати виключно спільні цінності двох народів. У зв’язку з цим польський політик офіційно повідомив про безпосереднє повернення відзнак українській стороні.

Передісторія конфлікту та дзеркальний «орденопад»

Поточний крок польського сенатора є прямим продовженням гучного дипломатичного скандалу, який розгорівся на найвищому міждержавному рівні минулого тижня.

Нагадаємо, в останні дні між Польщею та Україною відбувся гучний скандал після того, як президент Польщі Кароль Навроцький офіційно позбавив шостого президента України В.О. Зеленського найвищої нагороди країни — ордена Білого Орла. Це рішення викликало миттєву та солідарну реакцію у Києві.

Після цього безпрецедентного кроку Варшави від раніше отриманих польських нагород публічно та демонстративно відмовилася низка українських топчиновників. А також три колишні президенти України. Наразі дипломатичні канали використовуються для мінімізації наслідків кризи.