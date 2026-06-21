Атаковано поштовий термінал та повторний удар по ДСНС Харківщини

Безпілотники рф у передмісті Харкова атакували поштовий термінал. Після першого удару, коли на місце прибули підрозділи ДСНС, росіяни завдали повторних ударів БпЛА. Про це увечері в суботу, 20 червня, офіційно повідомили в ДСНС Харківщини.

Окупаційні війська продовжують застосовувати підступну тактику, спрямовану на знищення логістичної інфраструктури та ліквідацію особового складу екстрених служб. Лише завдяки дотриманню протоколів безпеки під час цієї атаки вдалося уникнути жертв.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені будівля термінала, контейнери та вантажні автомобілі, виникла пожежа площею понад 400 кв. метрів. Постраждалих немає.

Деталі руйнувань та ліквідації займання

Вогнеборці прибули на об’єкт одразу після перших вибухів. Проте гасіння ускладнювалося цілеспрямованими діями ворога з коригування додаткових засобів ураження.

📢 «Влучання зафіксовано по будівлі самого терміналу, контейнерах та вантажних автомобілях. Через це конструкції об’єкта зазнали серйозних пошкоджень, а вогонь стрімко поширився на площу понад 400 кв. метрів. Особовий склад і техніка ДСНС не постраждали», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники додали, що попри постійну небезпеку та ризик нових атак, підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки пожежі.

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Кваліфікація дій рф як міжнародного воєнного злочину

Застосування повторних ударів по місцях гуманітарних та рятувальних операцій є грубим порушенням правил ведення війни. Міжнародне право чітко визначає подібні дії як злочин проти людяності.

ℹ️ Подвійний удар (Double tap strike) є воєнним злочином, оскільки вражає рятувальників і медичний персонал, який поспішає на місце першого удару. Ця практика є воєнним злочином, оскільки грубо порушує Женевські конвенції 1949 року, які зароняють нападати на цивільних осіб, поранених або тих, хто більше не може продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, вночі 15 червня росіяни завдали удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова. Під час повторного удару рф загинуло п’ятеро рятувальників, ще стільки ж отримали поранення.

Також раніше, внаслідок нічної комбінованої атаки російських військ на Київ, суттєвих руйнувань зазнала логістична інфраструктура столиці. Зокрема, ворог повністю знищив найбільший та найсучасніший сортувальний термінал компанії «Нова пошта»