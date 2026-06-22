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Безпека Європи: анонсовано терміновий саміт лідерів E5 у Берліні

Денис Молотов
Денис Молотов
Безпека Європи: анонсовано терміновий саміт лідерів E5 у Берліні
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Саміт лідерів країн Е5 – Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Польща – відбудеться у Берліні у середу, 24 червня. Про це офіційно повідомив уряд Італії в понеділок, 22 червня, оприлюднивши розклад міжнародних візитів керівництва держави.

Європейські лідери збираються для обговорення критичних питань колективної безпеки та посилення оборонних спроможностей континенту на тлі глобальних викликів. Зустріч матиме визначальне значення для координації подальших спільних дій у військовій сфері.

📢 «У середу, 24 червня 2026 року, вдень прем’єр-міністр Джорджія Мелоні візьме участь у зустрічі лідерів E5 у Берліні», – йдеться у повідомленні офіційного Рима.

Хронологія планування зустрічі та участь Кіра Стармера

Організація цього раунду перемовин тривала протягом кількох тижнів, проте узгодження графіків глав держав вимагало додаткового часу через внутрішньополітичні події в країнах-учасницях.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч лідерів країн Е5 в Берліні, однак точної дати проведення тоді не назвав. Тепер, після заяви італійської сторони, графік саміту затверджено остаточно.

Прем’єр Британії Кір Стармер, який раніше у понеділок оголосив про свою відставку, продовжує виконувати обов’язки керівника уряду. Саме тому він також буде присутній на зустрічі в Берліні для забезпечення безперервності дипломатичного процесу.

Історія створення Е5 та головні завдання оборонного формату

Це об’єднання виникло як відповідь на необхідність оптимізації військових бюджетів та створення єдиного технологічного простору для європейських армій.

ℹ️ Група E5 була офіційно створена у 2024 році. Її учасниками є п’ять найбільших європейських країн за військовими витратами та оборонним потенціалом. Головна мета об’єднання – стандартизація озброєння, координація макрофінансової допомоги та розвиток власної оборонної промисловості.

Протягом першого року існування формат об’єднував виключно міністрів оборони. Проте згодом він логічно переріс у регулярні зустрічі на найвищому рівні – за безпосередньої участі лідерів держав.

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