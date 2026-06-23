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Україна в ООН заявила про межі терпіння Києва щодо росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна в ООН заявила про межі терпіння Києва щодо росії
Фото: постійний представник України при ООН Андрій Мельник

Припинення вогню вздовж лінії зіткнення є великим компромісом, і Україна може переглянути цю свою пропозицію щодо переговорів з росією. Про це під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН 22 червня офіційно заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, повідомляє «Суспільне».

Українська дипломатія на міжнародній арені надіслала чіткий сигнал державам-членам Організації, наголосивши, що готовність до діалогу не означає згоди на капітуляцію чи нескінченне затягування процесу з боку глобальних інституцій. Фіксація поточної карти бойових дій є критичною межею поступок.

📢 «Україна готова до прямих переговорів із росією для досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до Статуту ООН. Але наше терпіння не безмежне. Якщо Рада Безпеки ООН і надалі обиратиме вичікувальну позицію, Україна може переглянути свої нинішні пропозиції. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом», – сказав Мельник.

Руйнування культурної спадщини та деталі комбінованого нальоту

Український дипломат детально ознайомив міжнародну спільноту з фактами цілеспрямованого нищення релігійних та мистецьких об’єктів світового значення. Ворог намагається стерти національну ідентичність.

Звертаючись до російської представниці, він прямо заявив, що росія ніколи не зможе утримати окуповані території, і закликав її якомога швидше піти з України. Мельник розповів про нічну атаку проти 15 червня, назвавши її однією з найбільших комбінованих повітряних атак за час повномасштабного вторгнення. Ворог запустив 70 ракет і понад 600 дронів, головною ціллю яких був Київ.

За його словами, російські війська навмисно пошкодили Києво-Печерську лавру — православний монастир XI століття зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок цього удару серйозних пошкоджень зазнав Успенський собор, збудований у 1078 році, який є однією з найвизначніших духовних пам’яток усього християнського світу.

Втрати музейних колекцій та колосальний розгром армії рф

Масштабні вибухи в столиці та інших промислових центрах призвели до непоправних втрат у кінематографічній та театральній сферах країни.

Він додав, що росія також повністю знищила засновану 1926 року кіностудію імені Довженка. Через це, Україна втратила найбільшу та найстарішу колекцію кінокостюмів. За словами Мельника, удар суттєво пошкодив комплекс Мистецький Арсенал, Національний палац мистецтв і Київський національний театр оперети. А в Харкові серйозно постраждав художній музей. Постійний представник України назвав ці атаки грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права, воєнними злочинами та злочинами проти людяності. За все це, росія обов’язково повинна бути суворо покарана.

Також Мельник розповів, що російські війська остаточно загрузли вздовж лінії фронту, а росія щомісяця втрачає понад 30 тисяч військовослужбовців — це удвічі більше, ніж Радянський Союз втрачав щороку за десять років війни в Афганістані. Він додав, що російське населення вже починає панікувати, бо реальні наслідки розв’язаної путіним війни почали безпосередньо досягати москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст.

Нагадаємо, представник США на засіданні Радбезу ООН заявив, що час не на боці росії, і їй краще укласти угоду і припинити війну. Раніше у закордонних ЗМІ повідомлялося, що представники України та США проводять щоденні регулярні консультації щодо того, як саме змусити росію сісти за стіл переговорів.

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