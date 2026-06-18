За добу ворожі сили завдали 896 ударів по Запорізькій області

Війська рф атакували FPV-дроном селище Комишуваха у Запорізькій області, постраждав 64-річний чоловік. Про це офіційно повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму зверненні у четвер, 18 червня.

Окупаційна російська армія продовжує щодобовий прицільний терор прикордонних та прифронтових громад регіону. За словами очільника області, російський fpv-дрон вибухнув неподалік приватного подвір’я, уламками поранив місцевого мешканця. Наразі постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

Загалом троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти завдали 896 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Від громадян надійшло 102 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Наслідки російських ударів по громадах області за типами задіяної зброї:

Авіаційні удари: війська рф здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Григорівці, Річному, Веселянці, Барвінівці, Любицькому, Копанях, Тимошівці, Червоній Криниці, Малій Токмачці, Рівному, Омельнику, Єгорівці, Широкому;

війська рф здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Григорівці, Річному, Веселянці, Барвінівці, Любицькому, Копанях, Тимошівці, Червоній Криниці, Малій Токмачці, Рівному, Омельнику, Єгорівці, Широкому; Атаки безпілотників: 670 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Малокатеринівку, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївці, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Цвіткове, Оленокостянтинівку;

670 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Малокатеринівку, Біленьке, Річне, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Новотроїцьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївці, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Воздвижівку, Добропілля, Староукраїнку, Святопетрівку, Рибне, Цвіткове, Оленокостянтинівку; Обстріли з РСЗВ: зафіксовано 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському;

зафіксовано 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню по Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському; Артилерійські удари: 204 артудари прийшлися по Малокатеринівці, Річному, Новояковлівку, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Добропіллю, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Цвітковому, Воздвижівці, Рибному.

У всіх постраждалих населених пунктах, по безпековій можливості, працюють рятувальні служби, які допомагають населенню фіксувати пошкодження майна.

Хронологія попередніх обстрілів Комишувахи та Запоріжжя

Селище Комишуваха та обласний центр регулярно стають цілями для ворожих дронових нальотів. Окупанти використовують тактику щоденного виснаження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо відомі факти попередніх атак:

російські війська вдень 15 червня завдали ударів дронами по Комишувасі Запорізької області. Унаслідок того удару осколкові поранення різного ступеня важкості дістали четверо людей;

також повідомлялося, що російська на Запоріжжя в ніч на 17 червня призвела до поранення семи осіб. Під час нічної атаки 17 червня було зафіксовано значне пошкодження низки приватних та багатоквартирних житлових будинків.

російські військові атакували цивільні автомобілі у Кушугумі на Запоріжжі. Внаслідок обстрілу поранень зазнали троє осіб.

Правоохоронці продовжують ретельно фіксувати всі воєнні злочини армії рф проти мирного населення Запорізької області.