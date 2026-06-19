Іранські війська оголосили про закриття Ормузької протоки

За наявними даними, Іранська революційна гвардія по радіо наказала всім судам триматися подалі від Ормузької протоки. Повідомляється також про попереджувальні постріли в районі протоки. Офіційного підтвердження цьому поки що немає, повідомляє Bild.

Нова ескалація в зоні стратегічного морського шляху відбулася майже одразу після оголошення про перші кроки до деескалації. Міжнародні спостерігачі фіксують різку зміну риторики з боку іранських силових структур.

У той же час «Управління Перської затоки» Ірану заявило у соцмережі Х (колишній Twitter), що прохід суден залишається можливим за умови попереднього подання заявки. Заявки будуть задоволені лише за умови дотримання зазначених умов. Спостерігачі витлумачили цей крок як сигнал про те, що Тегеран має намір у майбутньому стягувати із суден плату за використання водного шляху.

Економічне значення та загроза для «мирної угоди»

Ормузька протока є головним вузьким місцем у світовій нафтоторгівлі. Щодня через неї транспортувалось 20 мільйонів барелів нафти, а також стабільно проходили від 25 до 30 цивільних суден.

Нові агресивні дії з боку Тегерана ставлять під пряму загрозу попередню угоду з Іраном, укладену президентом США Дональдом Трампом лише кілька днів тому.

Тегеран поставив умовою угоди негайне припинення війни «на всіх фронтах, включаючи Ліван». Однак Ізраїль офіційно заявив, що не вважає себе зобов’язаним виконувати угоду президента США з Іраном. Це рішення суттєво ускладнює дипломатичне врегулювання та створює умови для зриву домовленостей.

Водночас Вашингтон наразі продовжує виконувати свої зобов’язання. Станом на вечір 18 червня війська Сполучених Штатів повністю припинили морську блокаду портів та прибережних районів Ірану згідно із розпорядженням президента США.