Коли починає плодоносити обліпиха після посадки

Досвідчені садівники відмічають одну важливу річ в процесі вирощування обліпиха рідко поводиться однаково в різних умовах. У когось вона дає перші ягоди вже на другий рік, у когось — трохи пізніше. Часто причина не в самому саджанці, а в тому, як його посадили і як за ним доглядають. Тому якщо хочеться дізнатись, коли плодоносить обліпиха, важливим є розуміння процесів, які запускають цей процес.

Через скільки років обліпиха починає плодоносити

Обліпиха відноситься до культур, які порівняно швидко переходять у фазу плодоношення. Перші ягоди з’являються після того, як кущ або дерево добре приживається на новому місці та формує достатньо розвинену кореневу систему і крону.

У сортових саджанців плодоношення починається раніше, ніж у рослин, вирощених із насіння. Але навіть у межах одного сорту строки можуть відрізнятися залежно від сили росту та умов, у яких розвивається рослина. Перші врожаї зазвичай невеликі, адже обліпиха поступово входить у продуктивний період. З кожним наступним сезоном кількість ягід збільшується.

Від чого залежать строки плодоношення

Терміни початку стабільного плодоношення обліпихи не є сталими. На практиці вони формуються під впливом кількох конкретних факторів:

Сортові особливості. Різні сорти мають різний темп розвитку. Частина з них закладає плодові бруньки швидше. Інші спочатку формують сильнішу вегетативну масу і лише потім переходять до плодоношення. Якість посадкового матеріалу. Саджанці обліпихи, отримані вегетативним способом і вирощені в розсаднику, зазвичай вступають у плодоношення раніше та більш прогнозовано. Слабкі або пошкоджені рослини відстають у розвитку. Умови вирощування. Обліпиха добре розвивається на освітлених ділянках з легким, дренованим ґрунтом і швидше переходить до генеративної фази. Догляд за обліпихою. Формування крони, контроль загущення, своєчасний полив і базове живлення безпосередньо впливають на закладання плодових бруньок.

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Роль запилення у плодоношенні обліпихи

Запилення для обліпихи — базова умова формування врожаю. Рослина дводомна, тому плоди з’являються лише там, де поруч ростуть жіночі та чоловічі екземпляри. При цьому важливо правильно організувати умови для запилення:

чоловічі рослини розміщувати так, щоб вітер міг рівномірно розносити пилок по ділянці;

забезпечити відстань між рослинами — вона має бути такою, щоб крона не створювала суцільного бар’єра для руху повітря;

дотримуватись правильної схеми посадки — загущені або щільні зелені насадження поруч можуть помітно знижувати ефективність запилення.

Погодні умови під час цвітіння також відіграють роль. Тривала вологість і відсутність руху повітря погіршують перенесення пилку.

Умови для своєчасного плодоношення обліпихи

Щоб рослина вчасно перейшла у фазу плодоношення і надалі стабільно давала урожай, важливо з перших років створити для неї правильні умови росту. Перш за все значення має нормальна приживлюваність обліпихи після посадки. Якщо саджанець довго відновлюється, пошкоджується коренева система або рослина регулярно перебуває у стресі, формування плодових бруньок відкладається. Інші важливі фактори:

Своєчасне формування крони. Обліпиха швидко загущується. Без контролю росту частина пагонів залишається без світла та не бере участі у формуванні врожаю. Запилення. Навіть якщо рослина добре розвинена, відсутність нормального перенесення пилку призводить до слабкої зав’язі. Баланс умов вирощування. Обліпиха не затримується в розвитку і своєчасно переходить у продуктивну фазу, якщо забезпечені правильний полив, достатній доступ повітря до кореневої системи та відсутнє пригнічення з боку сусідніх рослин.

Не менш важливо уникати крайнощів у догляді. Надмірне внесення азотних добрив стимулює активний ріст зеленої маси, але пригнічує закладку плодів. Водночас брак базового живлення також уповільнює розвиток куща.

Причини відсутності плодів у дорослої обліпихи

Найперше, що варто перевірити, — це стать рослини та умови запилення. Частою причиною є також неправильне уявлення про те, через скільки років плодоносить обліпиха. Інколи очікують урожай раніше, ніж рослина фізично входить у продуктивний період. Також на плодоношення впливає загальний стан куща. Переростання крони, старі або пошкоджені гілки, а також відсутність оновлення пагонів призводять до того, що плодова деревина не формується в достатній кількості.

Окремо варто враховувати стресові умови вирощування. Різкі пересихання, застій води або виснаження ґрунту поступово знижують здатність рослини формувати зав’язь.