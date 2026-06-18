Про відбиття повітряного удару повідомили Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 18 червня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, завдавши ударів балістичними ракетами та безпілотниками. ППО знешкодила більшість цілей: 4 ракети із 7 та 212 БпЛА з 239. Про це офіційно відзвітували Повітряні сили ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони тривала протягом багатьох годин у кількох регіонах. Захисники неба відбивали комбіновані удари із застосуванням різноманітного ракетного та дронового озброєння.

Географія запусків та номенклатура ворожого озброєння

Як зазначили військові, ворог випустив 7 балістичних ракет з території Воронезької, Брянської та Курської областей росії. Також окупанти спрямували 239 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) з різних напрямків, намагаючись перевантажити українські радіолокаційні системи.

Точки запусків та типи зафіксованих безпілотних апаратів:

російські території навколо міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окуповані райони Автономної Республіки Крим;

захоплені території Донецької області України;

ворожі засоби повітряного нападу:

ударні дрони-камікадзе типу «Shahed»;

нові дешеві безпілотники типу «Гербера»;

російські розвідувальні та ударні БпЛА типу «Італмас»;

інші невстановлені літальні апарати невказаних типів.

Результати бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони

Станом на 08:00 силам протиповітряної оборони вдалося нейтралізувати 216 цілей. Знищення ворожих об’єктів здійснювалися на півночі, півдні та сході України мобільними вогневими групами (МВГ) та зенітно-ракетними комплексами (ЗРК).

Результати роботи захисників українського неба:

ліквідовано 4 балістичні ракети типу “Іскандер-М” та “С-400”;

успішно знешкоджено 212 безпілотників різних модифікацій;

відбито більшість точкових повітряних ударів по критичних об’єктах.

Попри якісну роботу ППО, зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних безпілотників на дев’яти локаціях. Також уламки збитих цілей впали на семи інших об’єктах. Наразі дані щодо однієї з ракет ще додатково уточнюються фахівцями. Повідомляється, що атака на ранок тривала – в українському повітряному просторі все ще були присутні ворожі безпілотники. Велось полювання на залишки ворожих засобів повітряного нападу.

Втрати російських окупаційних військ на лінії фронту

Паралельно з відбиттям повітряних нападів українські сухопутні підрозділи продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат безпосередньо на лінії зіткнення. Окупаційна армія втрачає значну кількість особового складу щодня.

Нагадаємо, згідно зі свіжими даними Генерального штабу ЗСУ, Сили оборони за минулу добу знешкодили 1370 російських загарбників. Також знищено десятки одиниць важкої бронетехніки, артилерійських систем та автомобільного транспорту ворога.

💥 Також після української нічної атаки москву накрив густий дим, очевидці повідомляють про масштабні пожежі на промислових об’єктах та ураження багатоповерхового житлового будинку.