Заступник постпреда США при ООН: час не на боці росії

Час не на боці росії, і їй краще укласти угоду і припинити війну. Про це під час засідання Ради безпеки ООН у вівторок, 22 червня, офіційно заявив заступник постпреда США при ООН Ден Негря, повідомляє власкор інформаційного агентства «Укрінформ».

Американська дипломатична місія в Організації Об’єднаних Націй вкотре підтвердила непохитність курсу на підтримку територіальної цілісності України. Позиція Вашингтона залишається чіткою щодо необхідності якнайшвидшого досягнення справедливого миру через переговорні механізми.

Він окремо наголосив, що Сполучені Штати рішуче підтримують Україну та її народ в захисті суверенітету.

📢 «США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету. Сполучені Штати підтримують українське населення, яке страждає від нападів, що завдають шкоди найважливішій інфраструктурі та культурній спадщині, у тому числі від ударів росії по Києво-Печерській лаврі», – сказав Ден Негря.

Економічна криза у рф та посилання на ультиматум Трампа

Оцінюючи поточне становище країни-агресора, американська сторона вказала на критичні деструктивні тенденції всередині російської фінансової та військової систем.

Водночас заступник постпреда США послався на нещодавні слова президента США Дональда Трампа, чітко зазначивши, що війну треба закінчити якнайшвидше. Він нагадав, що під час саміту G7 минулого тижня лідер Білого дому прямо заявив, що росія повинна укласти угоду, оскільки час грає проти неї.

Дипломат додав, що армія рф втрачає щомісяця близько 40 тисяч солдатів убитими і пораненими, а російська економічна сфера наразі перебуває у вкрай скрутному становищі. Україна у свою чергу дуже швидко впроваджує технологічні інновації безпосередньо на фронті.

Заклик до дипломатії та щоденні консультації з Києвом

На переконання представників американського уряду, продовження бойових дій лише поглиблює гуманітарну катастрофу і не має реальної військової перспективи для кремля.

За словами дипломата, війна рф проти України триває надто довго і має завершитися. Єдиною раціональною відповіддю у цій всій ситуації є дипломатія і переговори, оскільки ніщо інше не зупинить ці безглузді вбивства на лінії фронту.

📢 «Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні, якомога швидше. Годі! Настав час для негайного припинення вогню», – емоційно заявив Негря, закликавши обидві сторони негайно повернутися до переговорного процесу.

Раніше у закордонних ЗМІ повідомлялося, що представники України та США наразі проводять щоденні закриті консультації щодо того, як саме змусити росію сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп після зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським на саміті G7 у Франції також публічно заявив, що росія повинна укласти угоду про припинення війни проти України.