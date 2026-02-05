Польща готує 48-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн злотих

Польща завершує підготовку 48-го пакету допомоги Україні загальною вартістю 200 млн злотих, який переважно складатиметься з броньованої техніки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 5 лютого.

📢 «47 пакет допомоги мав вартість біля 100 млн злотих. Це були в основному боєприпаси 155 мм, які ми вже передали. Ми завершуємо підготовку 48 пакету. Він матиме вартість 200 млн злотих (близько 50 млн євро – ред.) і в основному полягатиме з броньованої техніки для української армії», – заявив Туск.

☝️ Говорячи про можливість передачі винищувачів МіГ-29, глава польського уряду зазначив, що це питання він обговорив із президентом України, і Польща готова працювати в цьому напрямку.

📢 «Я знаю, що Україна потребує ППО різноманітного типу. Зокрема, певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МіГи будуть потрібні, то Польща готова передати ці МіГи», – сказав Туск.

За його словами, українська сторона готова до взаємного обміну, зокрема передавати власні безпілотники в обмін на літаки.

У свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі детально поінформував польського прем’єра про актуальні потреби України в системах протиповітряної оборони.

📢 «Якщо є можливість, ми ці ракети також готові обміняти на сучасні наші дрони. Нам це просто потрібно», – наголосив шостий президент України.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29 з метою підвищення їхньої бойової ефективності та здатності уражати ворожі цілі.

Також у Варшаві заявляли, що Україна перемістила до Польщі частину виробничих потужностей з виготовлення безпілотних літальних апаратів і ракет.

👉 Нагадаємо, що сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав Сполучені Штати посилити тиск на російського диктатора володимира путіна. Також Сенатор закликав терміново розпочати процес передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.