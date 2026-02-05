Четвер, 5 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Польща готує 48-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн злотих

Денис Молотов
Польща готує 48-й пакет військової допомоги Україні на 200 млн злотих
Зустріч Дональда Туска та Володимира Зеленського в Києві / 05.02.2026 / Офіс президента.

Польща завершує підготовку 48-го пакету допомоги Україні загальною вартістю 200 млн злотих, який переважно складатиметься з броньованої техніки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з шостим президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 5 лютого.

📢 «47 пакет допомоги мав вартість біля 100 млн злотих. Це були в основному боєприпаси 155 мм, які ми вже передали. Ми завершуємо підготовку 48 пакету. Він матиме вартість 200 млн злотих (близько 50 млн євро – ред.) і в основному полягатиме з броньованої техніки для української армії», – заявив Туск.

☝️ Говорячи про можливість передачі винищувачів МіГ-29, глава польського уряду зазначив, що це питання він обговорив із президентом України, і Польща готова працювати в цьому напрямку.

📢 «Я знаю, що Україна потребує ППО різноманітного типу. Зокрема, певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МіГи будуть потрібні, то Польща готова передати ці МіГи», – сказав Туск.

За його словами, українська сторона готова до взаємного обміну, зокрема передавати власні безпілотники в обмін на літаки.

У свою чергу Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі детально поінформував польського прем’єра про актуальні потреби України в системах протиповітряної оборони.

📢 «Якщо є можливість, ми ці ракети також готові обміняти на сучасні наші дрони. Нам це просто потрібно», – наголосив шостий президент України.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29 з метою підвищення їхньої бойової ефективності та здатності уражати ворожі цілі.

Також у Варшаві заявляли, що Україна перемістила до Польщі частину виробничих потужностей з виготовлення безпілотних літальних апаратів і ракет.

👉 Нагадаємо, що сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем закликав Сполучені Штати посилити тиск на російського диктатора володимира путіна. Також Сенатор закликав терміново розпочати процес передачі Україні крилатих ракет Tomahawk.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

“Всі ці відео – це “Голівуд”: у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди

ПОДІЇ

Україна вводить авторизацію Starlink: відповідь на загрозу з боку рф

ВАЖЛИВО

Мінцифри спростувало інформацію про кібератаку на енергосистему України

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 157 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,3 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Іран заявив про готовність до війни зі США й до угоди

ПОЛІТИКА

За ексголову ДПСУ Сергія Дейнеко внесли заставу в 10 млн гривень

ВАЖЛИВО

ООН пропонує глобальне перемир’я на час Олімпійських ігор

ВАЖЛИВО

Українські розробники позмагаються за 1,1 млрд доларів від Пентагону: хто став головним конкурентом

ПОДІЇ

росія вдарила по ринку в Дружківці: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

Україна синхронізувала санкції проти рф з ЄC: рішення РНБО

ВЛАДА

На росії школярка заживо намагалась спалити однокласників

ПОДІЇ

Колишній співробітник «Укрзалізниці» організовував перевезення військ рф

КРИМІНАЛ

Рада ЄС погодила правову базу для кредиту Україні на €90 млрд

ЕКОНОМІКА

Продовжено санкції проти Дитра Фірташа і Тараса Козака

ПОЛІТИКА

росія не сприймає дипломатію, переговорна стратегія буде змінена

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ