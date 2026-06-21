Атака на інфраструктуру Рівненської обласної

У ніч проти 21 червня росія завдала удару по Рівненській області. Через атаку виникли проблеми із енергетикою у Сарненському районі. Про це офіційно повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Коваль у своїх соціальних мережах.

Ворог продовжує цілеспрямовано нищити українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру, намагаючись дестабілізувати життя в тилових регіонах. Аварійні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації.

📢 «Вночі Рівненщина зазнала повітряної атаки ворога. У Сарненському районі є знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», — зазначив він. За його словами, на щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вже зафіксували всі матеріальні збитки та руйнування для подальшого передання матеріалів до міжнародних судових інстанцій. За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато розслідування.

Повторні удари по рятувальниках у Харкові

Паралельно з атаками на західні області країни, російська армія продовжує застосовувати підступну тактику подвійних ударів у прифронтових мегаполісах.

Як повідомлялось, росіяни знову били по рятувальниках у Харкові. ОРК (окупаційний російський контингент) – воєнні злочинці намагалися повторити групове вбивство рятувальників, які вони здійснили п’ять днів тому, коли повторно атакували місце першого прильоту.

Ця жорстока практика грубо порушує норми Женевських конвенцій, оскільки ціллю ворога стають медики та співробітники ДСНС, які прибувають на допомогу цивільним особам.