На Одещині росіянами атаковано бензовози, загинула людина

ОРК рф (окупаційний російський контингент) завдали удару по стоянці вантажного транспорту в Одеській області. Одна людина загинула, четверо зазнали поранень, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер у Телеграм у п’ятницю, 19 червня.

Ворожа атака спричинила серйозні руйнування цивільного логістичного об’єкта. Внаслідок влучання снарядів виникла масштабна пожежа безпосередньо на стоянці вантажного транспорту.

На території об’єкта миттєво загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на виклик та ліквідували пожежу, запобігши поширенню вогню на сусідні машини.

Наслідки влучання та стан постраждалих цивільних

За даними Олега Кіпера, внаслідок цієї ворожої атаки загинула одна людина. Ще четверо цивільних громадян отримали травми та поранення різного ступеня важкості. Одного постраждалого у важкому стані було невідкладно госпіталізовано до місцевої лікарні.

Зараз на місці прильоту безперервно працюють усі екстрені служби та правоохоронці. На території стоянки триває ліквідація наслідків ворожої атаки та фіксація чергового злочину російських військових.

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Хроніка російського терору проти цивільних об’єктів за добу

Цей удар став частиною чергової хвилі масованих російських обстрілів цивільної інфраструктури України. Протягом усього дня ворог атакував транспортні артерії та житлові квартали у різних регіонах країни.

Сьогоднішні трагічні події в інших областях нашої держави:

Атака на Український морський коридор: раніше у п’ятницю російські безпілотники атакували два цивільні судна під іноземними прапорами, які перебували в акваторії Чорного моря. Внаслідок цього терористичного нападу один моряк загинув, а ще п’ятеро членів екіпажу отримали поранення;

раніше у п’ятницю російські безпілотники атакували два цивільні судна під іноземними прапорами, які перебували в акваторії Чорного моря. Внаслідок цього терористичного нападу один моряк загинув, а ще п’ятеро членів екіпажу отримали поранення; Обстріл Дніпропетровщини: сьогодні вранці ворожі сили масовано атакували місто Павлоград. Внаслідок цього ранкового обстрілу на території приватного сектору загинула 8-річна дівчинка, а ще одна людина дістала поранень.

сьогодні вранці ворожі сили масовано атакували місто Павлоград. Внаслідок цього ранкового обстрілу на території приватного сектору загинула 8-річна дівчинка, а ще одна людина дістала поранень. Атака на маршрутку у Херсоні: ОРК рф (окупаційний російський контингент) вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували громадський маршрутний транспорт в Херсоні за допомогою дрона, внаслідок чого постраждали щонайменше сім людей.

Військові адміністрації закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки та негайно прямувати до укриттів під час оголошення повітряної тривоги. Слідчі дії на місці влучання в Одеській області тривають.