Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

Очільник Міноборони України Денис Шмигаль повідомив про змістовну зустріч із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, яка відбулася на полях засідання Joint Expeditionary Force (JEF).

Під час переговорів сторони обговорили посилення системи протиповітряної оборони, виробництво дронів і створення спільних оборонних підприємств.

☝️ За словами Шмигаля, Україна високо цінує участь Естонії у програмі PURL і готова долучитися до проєктів у межах ініціативи SAFE, що сприятиме розвитку оборонних галузей обох держав.

Окремо було розглянуто питання підготовки українських військових у межах операції Legio, яка передбачає тренування фахівців для Збройних сил України.

📌 Шмигаль подякував Естонії за ініціативу виділити €3 млн на закупівлю та обслуговування систем супутникового зв’язку «Starlink». Це є важливим елементом безперебійного військового зв’язку.

📢 «Україна продовжує наполягати на конфіскації заморожених російських активів, адже агресор має заплатити», — наголосив Шмигаль.

ℹ️ Starlink — це глобальна система супутникового інтернету, розроблена компанією SpaceX Ілона Маска. Її мета — забезпечити стабільний і швидкісний доступ до мережі в будь-якій точці світу, зокрема у районах без наземного покриття.

Раніше Естонія вже передала Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для військових. Країна демонструє стабільну підтримку української обороноздатності.

👉 Також нагадаємо, що Естонія оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).