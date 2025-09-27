Субота, 27 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

Денис Молотов
Денис Молотов
Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

Естонія оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка координується НАТО. Програма дозволяє союзникам оперативно закуповувати зброю у США для зміцнення оборонних можливостей України. Про це повідомило Міністерство оборони балтійської держави у суботу, 27 вересня.

📢 «Завдяки ініціативі PURL європейські союзники та партнери швидко спрямовують ресурси на підтримку України, насамперед на посилення її протиповітряної оборони, шляхом придбання критично важливих систем ППО у США», — зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У відомстві уточнили, що PURL передбачає формування окремих пакетів допомоги, які регулярно надходитимуть до України. Кожен з них оцінюється приблизно у 500 млн доларів. Поставки координує НАТО через командування Центру з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені, Німеччина.

Раніше повідомлялося, що до України вже прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах цієї ініціативи.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своїх заявах наголошував, що перші два пакети у рамках ініціативи PURL міститимуть ракети для систем Patriot та реактивних систем залпового вогню Himars.

Внесок Естонії стане частиною ширших зусиль союзників, спрямованих на зміцнення протиповітряної оборони та підвищення стійкості українських сил перед триваючою агресією росії.

☝️ Також нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність своєї країни розмістити на території британські винищувачі F-35A. Вони мають здатність нести ядерні боєприпаси.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках

ВІЙНА

Швеція готова збивати російські літаки над своєю територією

ПОЛІТИКА

росія вдарила по Запоріжжю дронами та фугасними авіабомбами

ВІЙНА

У Данії закривали аеропорт через дрони в повітряному просторі

ПОДІЇ

На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень: Генштаб ЗСУ оприлюднив карти

ВІЙНА

У НАТО рішуче відповіли на порушення повітряного простору союзників

ВАЖЛИВО

Президент Чехії закликав НАТО збивати російські літаки

ВАЖЛИВО

Пів мільйона гривень із бюджету Старобільської громади спрямували на оздоровлення дітей

ЛУГАНЩИНА

Попаснянська громада забезпечила літній відпочинок для понад 380 дітей

ЛУГАНЩИНА

КНДР заявила про розробку «потужної секретної зброї»

ПОЛІТИКА

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

ВАЖЛИВО

Макрон рішуче закликав посилити санкції проти росії

ВАЖЛИВО

Рада оборони Луганщини затвердила виділення 50 млн грн на ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Марківська громада організувала літнє оздоровлення для дітей

ЛУГАНЩИНА

Спортсменка з Луганщини – срібна призерка чемпіонату Європи з паверліфтингу

СПОРТ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"