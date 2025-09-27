Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

Естонія оголосила про внесок у розмірі 10 млн євро до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка координується НАТО. Програма дозволяє союзникам оперативно закуповувати зброю у США для зміцнення оборонних можливостей України. Про це повідомило Міністерство оборони балтійської держави у суботу, 27 вересня.

📢 «Завдяки ініціативі PURL європейські союзники та партнери швидко спрямовують ресурси на підтримку України, насамперед на посилення її протиповітряної оборони, шляхом придбання критично важливих систем ППО у США», — зазначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

У відомстві уточнили, що PURL передбачає формування окремих пакетів допомоги, які регулярно надходитимуть до України. Кожен з них оцінюється приблизно у 500 млн доларів. Поставки координує НАТО через командування Центру з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) у Вісбадені, Німеччина.

Раніше повідомлялося, що до України вже прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах цієї ініціативи.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своїх заявах наголошував, що перші два пакети у рамках ініціативи PURL міститимуть ракети для систем Patriot та реактивних систем залпового вогню Himars.

Внесок Естонії стане частиною ширших зусиль союзників, спрямованих на зміцнення протиповітряної оборони та підвищення стійкості українських сил перед триваючою агресією росії.

☝️ Також нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність своєї країни розмістити на території британські винищувачі F-35A. Вони мають здатність нести ядерні боєприпаси.