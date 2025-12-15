Понеділок, 15 Грудня, 2025
Другий етап перемовин України та США розпочався у Німеччині

Денис Молотов
Другий етап перемовин України та США розпочався у Німеччині

У Берліні розпочався другий раунд переговорів між українською та американською делегаціями. Про це у понеділок, 15 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

📢 «Зустріч президента України Володимира Зеленського та української делегації з посланцями президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером поновилася у Берліні», – йдеться у повідомленні агентства.

Другий етап перемовин України та США розпочався у Німеччині 01Як відомо, перший раунд переговорів між сторонами відбувся 14 грудня у столиці Німеччини та тривав кілька годин. За інформацією ЗМІ, під час попередніх перемовин шостий президент України відмовився обговорювати варіант одностороннього відходу українських сил з території Донецької області.

Також медіа повідомляли, що переговорний процес у Берліні проходить у складній атмосфері. За оцінками джерел, американська сторона не демонструє готовності до компромісів щодо так званого «власного проєкту мирної угоди».

Очікується, що переговори триватимуть і надалі, однак офіційних заяв за їхніми підсумками наразі не оприлюднено.

