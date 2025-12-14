Неділя, 14 Грудня, 2025
Україна і США розпочали переговори в Німеччині

Денис Молотов
Україна і США розпочали переговори в Німеччині 06

У Німеччині в суботу, 14 грудня, розпочалася зустріч української делегації з представниками Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

На початку переговорів він провів зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. А також із радником Джаредом Кушнером.

За інформацією видання Bild, українська сторона визначила головним пріоритетом переговорів гарантії безпеки. Лише після цього Київ готовий переходити до обговорення так званих «територіальних питань».

Водночас питання створення демілітаризованої зони розглядається як окремий трек переговорів. Шостий президент України допускає такий формат, однак наголошує, що він можливий виключно під міжнародним контролем.

Нагадаємо, що спеціальний засланець президента США Стів Віткофф у ці вихідні вирушив до Берліна для зустрічей із шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Також раніше шостий президент України заявляв, що навіть у разі невдачі мирного процесу Київ не розглядає це як кінець шляху до завершення війни з росією.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 13 грудня, обговорили американський «мирний план» щодо припинення війни росії проти України. А також можливості використання заморожених російських активів.

➡️ Трамп позбавляє Україну «карт», що грає на руку кремлю, – пишуть іноземні видання.

