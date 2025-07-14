Понеділок, 14 Липня, 2025
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Дніпропетровщину атакували дрони: поранено двох дітей і чоловіка

Денис Молотов
Денис Молотов
Дніпропетровщину атакували дрони: поранено двох дітей і чоловіка

У ніч на 14 липня Дніпропетровську область атакували російські дрони, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема дві дитини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

📢 «Вночі агресор спрямував на область безпілотники. 10 з них, за інформацією ПвК, збили оборонці неба. Але є і влучання у двох районах. У Дніпровському постраждали троє людей. Всі госпіталізовані. Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – “важкий”», – написав він.

☝️ Внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі в трьох житлових будинках, двох гаражах, чотирьох господарських спорудах та в лісі. Загальна площа займання – близько 1000 м². Також було знищено 7 автомобілів, ще 4 – пошкоджено.

У ДСНС Дніпропетровщини уточнили:

📢 «Всі пожежі ліквідовані. До гасіння залучено 41 рятувальника та 11 одиниць техніки».

Окремі пошкодження зафіксовано також у Криворізькому районі, де внаслідок атаки понівечено об’єкти інфраструктури.

💥 У Нікопольському районі противник застосував FPV-дрони та артилерію, обстрілявши Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. На щастя, постраждалих немає.

👉 Також відомо, що в ніч проти понеділка, 14 липня, російські війська здійснили атаку дронів на Чугуїв у Харківській області.

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