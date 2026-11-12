Збої Starshield ускладнюють перехоплення реактивних дронів – Генштаб

Перебої в роботі супутникової системи Starshield зменшують можливості української ППО протидіяти російським реактивним безпілотникам та іншим повітряним загрозам. Про це 12 листопада повідомив Генеральний штаб ЗСУ у відповіді на запит “Інтерфакс-Україна”.

У Генштабі пояснили, що на тлі посилення російських атак на цивільні об’єкти Сили оборони вжили заходів для зміцнення протиповітряного захисту. Зокрема, систему ППО адаптували до боротьби з реактивними дронами противника.

Важливу роль у цій роботі відіграє Starshield, яка забезпечує зв’язок для дронів-перехоплювачів. Обмеження її роботи можуть звузити можливості військових захищати людей, цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

Попри перебої, Сили оборони продовжують виконувати завдання із захисту українського неба та пристосовують систему ППО до поточної ситуації.

📢 «Для повноцінного функціонування та виконання завдань із захисту життів наших людей потрібне відновлення функціонування системи Starshield», – наголосили у Генштабі.

Зеленський повідомив про системні обмеження вздовж фронту

Раніше того ж дня шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що українські підрозділи вже кілька діб фіксують значні збої Starshield уздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, перевірка військових показала, що йдеться про системне обмеження, а не випадкові помилки. Президент наголосив, що це ускладнює перехоплення російських реактивних безпілотників, і повідомив про з’ясування обставин з американською стороною.

Аналогічні проблеми зі Starlink і Starshield уже виникали в жовтні та тривали понад тиждень. Про відновлення роботи систем на швидкостях, достатніх для використання зв’язку, українська влада повідомила 24 жовтня.