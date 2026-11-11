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В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та росії

Після тристоронньої зустрічі українська делегація проведе окремі консультації з європейськими партнерами. Напередодні Зеленський назвав переговори конструктивними та визначив завдання для продовження діалогу.

Денис Молотов
Денис Молотов
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та росії
Фото: делегація України на тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі за участю США, партнерів ЄС та росії.

У середу, 11 листопада, в Абу-Дабі відновилися переговори між делегаціями України, США та росії. Про початок другого дня зустрічей повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

За його словами, спочатку сторони працюватимуть у тристоронньому форматі. Після цього українська переговорна команда зустрінеться з представниками Європи.

📢 «Розпочинаємо другий переговорний день. Спочатку тристоронній формат разом зі США та росією. Після цього проведемо окрему зустріч з європейськими партнерами. Працюємо», – написав Умєров.

Як минув перший день переговорів

Попередня зустріч делегацій України, США та росії відбулася 10 листопада й тривала приблизно чотири години.

Перед нею українська сторона провела консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До обговорення також долучилися спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Після доповіді української переговорної команди шостий президент України В.О. Зеленський позитивно оцінив перебіг тристоронньої зустрічі.

📢 «Тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним»,зазначив глава держави.

За його словами, сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема звільнення полонених, гарантії безпеки для України та умови їхньої довготривалої дії. Також ішлося про необхідність кроків для деескалації.

Зеленський визначив для української делегації завдання на продовження переговорів 11 листопада, а також на подальші контакти з представниками США та європейськими партнерами.

👉 Також нагадаємо, що Україна не погоджується на сценарій мирної угоди, за яким українські війська мають залишити Донбас. Про це шостий президент України В.О. Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Дубліні.

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