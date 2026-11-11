На Уманщині російський удар пошкодив енергооб’єкт: частина споживачів без світла

Армія рф атакувала енергетичну інфраструктуру Черкаської області. В Уманському районі пошкоджено один з енергооб’єктів, через що частина споживачів залишилася без електроенергії. Про наслідки удару вранці в середу, 11 листопада, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

📢 «Ціллю ворога була енергетична інфраструктура. На Уманщині пошкоджено один з об’єктів», – зазначив він.

За словами очільника області, ремонтні бригади розпочали роботу ще вночі. Вони відновлюють пошкоджене обладнання, щоб повернути електропостачання в оселі. Водночас на ранок частина абонентів досі залишалася без світла.

Табурець також повідомив, що протягом минулої доби сили протиповітряної оборони знешкодили в межах Черкащини один російський безпілотник.

Повторні удари по інфраструктурі та містах

Це чергова атака на область за останні дні. Після ракетно-дронового удару, який розпочався ввечері 8 листопада, на Черкащині зафіксували пошкодження критичної інфраструктури, приватних будинків і підприємства. Зокрема, у Черкасах уламки та вибухова хвиля пошкодили щонайменше три приватні оселі. За попередніми даними, тоді обійшлося без травмованих.

У ніч проти 11 листопада російські війська також завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під атакою опинилися Індустріальний і Салтівський райони міста.

👉 Також стало відомо, що під час масованої російської атаки на Україну дві крилаті ракети типу «Бандероль» (S8000) перетнули повітряний простір Молдови. Про це 11 листопада повідомило Міністерство оборони країни.