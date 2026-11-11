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На Уманщині російський удар пошкодив енергооб’єкт: частина споживачів без світла

Енергетики працюють із ночі, щоб відновити електропостачання. Станом на ранок 11 листопада світло повернули ще не всім споживачам.

Денис Молотов
Денис Молотов
На Уманщині російський удар пошкодив енергооб’єкт: частина споживачів без світла
Фото ілюстративне з відкритих джерел / наслідки попередніх атак рф на енергетичну інфраструктуру / ДСНС України

Армія рф атакувала енергетичну інфраструктуру Черкаської області. В Уманському районі пошкоджено один з енергооб’єктів, через що частина споживачів залишилася без електроенергії. Про наслідки удару вранці в середу, 11 листопада, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

📢 «Ціллю ворога була енергетична інфраструктура. На Уманщині пошкоджено один з об’єктів», – зазначив він.

За словами очільника області, ремонтні бригади розпочали роботу ще вночі. Вони відновлюють пошкоджене обладнання, щоб повернути електропостачання в оселі. Водночас на ранок частина абонентів досі залишалася без світла.

Табурець також повідомив, що протягом минулої доби сили протиповітряної оборони знешкодили в межах Черкащини один російський безпілотник.

Повторні удари по інфраструктурі та містах

Це чергова атака на область за останні дні. Після ракетно-дронового удару, який розпочався ввечері 8 листопада, на Черкащині зафіксували пошкодження критичної інфраструктури, приватних будинків і підприємства. Зокрема, у Черкасах уламки та вибухова хвиля пошкодили щонайменше три приватні оселі. За попередніми даними, тоді обійшлося без травмованих.

У ніч проти 11 листопада російські війська також завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під атакою опинилися Індустріальний і Салтівський райони міста.

👉 Також стало відомо, що під час масованої російської атаки на Україну дві крилаті ракети типу «Бандероль» (S8000) перетнули повітряний простір Молдови. Про це 11 листопада повідомило Міністерство оборони країни.

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