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Глави МЗС G7 обговорять у Парижі підтримку України

Глава українського МЗС долучиться до окремої сесії щодо підтримки України та проведе двосторонні переговори, зокрема з держсекретарем США Марко Рубіо.

Денис Молотов
Денис Молотов
Глави МЗС G7 обговорять у Парижі підтримку України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

У понеділок, 9 листопада, у Парижі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи». Серед головних питань – посилення української протиповітряної оборони, фінансова підтримка та допомога енергетиці. У заходах бере участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє “Укрінформ”.

Переговори проходять у будівлі французького МЗС на набережній Орсе. Зустріч очолює міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Окрему робочу сесію щодо підтримки України запланували на вівторок, 10 листопада. Того ж дня Сибіга має провести двосторонні зустрічі.

📢 «Наша роль у підтримці України буде важливою – йдеться про зміцнення її оборонних спроможностей і протиповітряної оборони, а також про фінансову й енергетичну допомогу», – повідомили Укрінформу у МЗС Франції.

З ким зустрінеться Сибіга та що ще обговорить G7

У програмі українського міністра передбачені переговори з держсекретарем США Марко Рубіо, високою представницею ЄС Каєю Каллас та очільниками зовнішньополітичних відомств Франції, Великої Британії, Італії й Німеччини – Жаном-Ноелем Барро, Едом Мілібендом, Антоніо Таяні та Йоганном Вадефулем.

Війна рф проти України також включена до порядку денного робочого обіду 9 листопада. Інші теми – ситуація на Близькому Сході, у Судані та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Окрему сесію присвятять безпековим ризикам штучного інтелекту. До обговорення та неформальної вечері запросили представників України, Бразилії, Південної Кореї, Єгипту й Саудівської Аравії. Ці напрями роботи також зазначені в офіційній програмі МЗС Франції.

Паралельно 9 листопада Франція, Україна та ЄБРР проводять у Парижі донорську конференцію для залучення коштів на ремонт Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого російським дроном у лютому 2025 року.

За даними ЄБРР, відновлення захисної споруди потребує щонайменше 500 млн євро. У жовтні країни G7 оголосили про додаткову підтримку на 260 млн євро.

👉 Також нагадаємо, що гарантії безпеки для України залишаються одним із центральних питань переговорів про завершення війни. Наразі сторони розглядають можливі рішення, проте остаточно нічого не узгодили. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами.

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