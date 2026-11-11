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На лівобережжі Херсонщини 34 населені пункти межі гумкатастрофи – ОВА

Мешканці окупованих міст і сіл залишаються без газу та електрики, потерпають від проблем із водою, продовольством і гуманітарною допомогою. Начальник Херсонської ОВА попереджає про особливо складну зиму.

Денис Молотов
Денис Молотов
На лівобережжі Херсонщини 34 населені пункти межі гумкатастрофи - ОВА
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ТОТ Херсонської області, Олешки

На тимчасово окупованому (ТОТ) лівобережжі Херсонської області 34 населені пункти перебувають у критичному становищі, ще 58 мають середній рівень критичності. Про це начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів у подкасті «Кляті питання» «Української правди».

За його словами, йдеться про міста й села у 20-кілометровій зоні на лівому березі Дніпра. У найбільш постраждалих населених пунктах умови життя подібні до тих, що склалися в окупованих Олешках.

Серед них Прокудін назвав Рибальче, Збурівку, Нову Збурівку та Голу Пристань. Загалом проблеми охоплюють населені пункти вздовж Дніпра аж до Великої Лепетихи.

Люди не мають стабільного доступу до найнеобхіднішого: відсутні газ та електроенергія, є труднощі з водопостачанням, доставленням продуктів і гуманітарної допомоги.

📢 «Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка», – зазначив очільник ОВА.

Прокудін наголосив, що допомога мешканцям цих 34 міст і сіл потребує невідкладної уваги. З наближенням зими становище людей, які поки можуть покладатися на врожай із власних городів, ускладнюватиметься.

Для мешканців Олешок опрацьовують новий безпечний виїзд

Українська сторона працює над можливістю організувати додатковий гуманітарний виїзд із тимчасово окупованих Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Після першої гуманітарної місії до його Офісу почали звертатися жителі, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Для організації нового виїзду необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови.

Водночас у самому Херсоні залишаються близько 65 тисяч людей, хоча до повномасштабного вторгнення місто було домом майже для 300 тисяч мешканців. Такі дані 10 листопада оприлюднив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

👉 Також нагадаємо, що уранці 9 листопада російський безпілотник ударив по автомобілю, яким пересувалися працівники «Укренерго» в Сумах. Поранення отримали троє енергетиків.

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