Навчання та підтримка ВПО: Луганська ОДА обговорила співпрацю з Reskilling Ukraine

10 листопада керівництво Луганської облдержадміністрації провело онлайн-зустріч із командою міжнародного проєкту Reskilling Ukraine. Учасники обговорили можливості професійного навчання, працевлаштування та додаткової підтримки переселенців із Луганської області.

Від обласної адміністрації до розмови долучився перший заступник голови ОДА Іван Бочко. Він наголосив, що допомога жителям регіону має передбачати також можливості для професійного розвитку.

📢 «Ми продовжуємо працювати для наших жителів у різних регіонах України. Сьогодні важливо не лише надавати необхідну допомогу, а й створювати можливості для навчання, професійного розвитку та працевлаштування. Саме такі ініціативи допомагають людям адаптуватися до нових умов і будувати своє майбутнє», – підкреслив Іван Бочко.

Проєкт представляли його керівник в Україні Денис Гордієнко, програмна менеджерка жіночого напряму OnTrack Єва Татарова, програмна менеджерка ветеранського напряму UNIT 6.0 Олеся Гордієнко та лідерка комунікацій OnTrack Вікторія Посєва.

Однією з головних тем стала підтримка місць компактного проживання переселенців із Луганщини. Сторони розглянули можливість оцінити потреби цих об’єктів, щоб визначити, яка допомога необхідна насамперед.

Зокрема, обговорювали ремонти, забезпечення меблями, побутовою технікою й обладнанням, облаштування опалення та вентиляції, встановлення резервних джерел електроживлення. Увагу приділили й доступності приміщень та поліпшенню повсякденних умов проживання.

Окремо йшлося про гуманітарні хаби Луганщини, які приймають переселенців у різних регіонах України. Серед можливих напрямів співпраці – оснащення цих просторів, надання непродовольчих товарів і грошової допомоги. А також розширення доступу до соціальних, правових, адміністративних, психологічних та медичних послуг.

Безоплатна перекваліфікація для жінок і ветеранів

Учасники зустрічі обговорили залучення жінок, ветеранів і ветеранок з-поміж ВПО до освітніх програм OnTrack та UNIT 6.0. Вони передбачають опанування нових професій, практичну підготовку та підтримку в пошуку роботи.

ℹ️ Програма OnTrack спрямована на розширення професійних можливостей жінок, зокрема в галузях, які традиційно вважалися чоловічими. OnTrack допомагає жінкам здобувати затребувані спеціальності, зокрема у сферах, де вони традиційно були представлені менше. Ветеранський напрям UNIT 6.0 спрямований на професійну адаптацію після повернення до цивільного життя.

Навчальні напрями охоплюють транспортну й складську логістику, керування вантажним і спеціалізованим транспортом, автомобільну механіку, зварювання, будівництво та монтаж сонячних електростанцій. Ознайомитися з доступними програмами можна в офіційному каталозі курсів Reskilling Ukraine.

Навчання безоплатне

Залежно від обраного курсу учасникам надають проживання під час очної підготовки, можливості практики та стажування. Після завершення навчання передбачені документи про здобуту кваліфікацію й кар’єрна підтримка. Конкретні умови зазначають в описі кожної програми.

Ще один запропонований напрям – освітні та консультаційні заходи безпосередньо в гуманітарних хабах. Вони можуть охоплювати підвищення кваліфікації, цифрову, правову й фінансову грамотність, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та розвиток комунікаційних навичок.

ℹ️ Reskilling Ukraine – проєкт шведської неприбуткової організації Beredskapslyftet, започаткований наприкінці 2023 року для розвитку професійних навичок українців і подолання кадрового дефіциту.

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Луганська ОДА співпрацює з його командою з 2025 року, інформуючи жителів області про безоплатне навчання, професійну адаптацію та можливості працевлаштування. Зокрема, у грудні 2025 року представники Reskilling Ukraine долучилися до зустрічі платформи «Діалог влади та бізнесу», присвяченої кар’єрному консультуванню ветеранів, пошуку роботи та поверненню до цивільного життя.

👉 Також нагадаємо, що 9 листопада у Держмолодьжитлі оголосили переможців відбору за програмою пільгового довгострокового кредитування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області.