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Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих і щонайменше 12 поранених

Озброєний чоловік відкрив вогонь по людях на Головній ринковій площі. Поліція поранила нападника, його доправили до лікарні.

Денис Молотов
Денис Молотов
Стрілянина в центрі Кракова: п’ятеро загиблих і щонайменше 12 поранених
Фото: поблизу головної ринкової площі у Кракові, Польща, 7 листопада 2026 року.

У центрі польського Кракова в суботу, 7 листопада, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей. Щонайменше 12 осіб дістали поранення, повідомляє Associated Press із посиланням на поліцію.

За попередньою інформацією, чоловік заїхав автомобілем на Головну ринкову площу та почав стріляти в перехожих. На офіційному сайті Кракова уточнили, що повідомлення про постріли надходили з району вулиці Славковської.

Серед поранених – двоє поліцейських, передає TVP Info.

Під час затримання правоохоронці застосували зброю. Нападник дістав поранення, після чого його госпіталізували. Мотиви чоловіка на момент повідомлення залишалися невідомими.

На місце прибули поліцейські патрулі та медики. Також залучили гелікоптер санітарної авіації. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що поліція розслідує напад.

Перші повідомлення містили інформацію про двох загиблих і щонайменше десятьох поранених. Згодом кількість підтверджених жертв зросла. Обставини стрілянини та остаточні дані про постраждалих уточнюють.

👉 Також нагадаємо, що пропозиція адміністрації США щодо ширших домовленостей про європейську безпеку викликала занепокоєння серед союзників. Вони побоюються, що Європу можуть відсунути від переговорів, які безпосередньо стосуються її майбутнього.

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