Демократи готують допомогу Україні на суму до $15 млрд

Представники Демократичної партії США працюють над новим пакетом безпекової допомоги Україні, обсяг якого може сягнути 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на помічників конгресменів.

Таку оцінку навів один зі співробітників Комітету Палати представників із закордонних справ. Наразі йдеться про підготовку пропозиції: остаточний обсяг пакета, його наповнення та строки ухвалення ще не визначені.

За підсумками проміжних виборів демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу. Однак новий склад почне роботу в січні 2027 року. До цього часу законодавчі рішення ухвалюватиме чинне скликання.

Прихильники України розраховують використати перехідний період, відомий як сесія «кульгавої качки», щоб погодити невідкладну підтримку Києва ще до зміни складу Конгресу. Одним із пріоритетів вони називають допомогу українській енергетиці.

Можливим інструментом для просування відповідних положень стане щорічний законопроєкт про оборонну політику – NDAA. За інформацією FT, законодавці розглядають його як спосіб закріпити додаткові заходи підтримки України до завершення роботи нинішнього скликання.

Перегляд санкцій і контроль за рішеннями адміністрації Трампа

Ще один напрям – перегляд санкційного законодавства, пов’язаного з ім’ям покійного сенатора Ліндсі Грема. Воно передбачає обмеження проти російського оборонного та енергетичного секторів і було ухвалене за підтримки обох партій.

За повідомленням видання, у жовтні Дональд Трамп скористався передбаченими законом винятками після домовленості з володимиром путіним щодо постачання російського дизельного пального. Демократи прагнуть змінити положення, які дозволяють послаблювати санкційний тиск.

Для реалізації цих планів їм знадобляться союзники серед республіканців. Самої простої більшості недостатньо, щоб подолати можливе президентське вето: для цього потрібні дві третини голосів у кожній палаті Конгресу. Такий порядок передбачений Конституцією США.

Окремо демократи планують посилити контроль за роботою супутникових систем SpaceX, які використовує Україна. Приводом стали жовтневі перебої та обмеження зв’язку, що впливали на можливості українських військових.

Це питання вже порушували на двопартійному рівні. 15 жовтня група сенаторів закликала генерального інспектора Пентагону розслідувати перебої Starlink і Starshield. В офіційному зверненні йдеться про повідомлення щодо обмежень швидкості 12–14 жовтня, які порушували критично важливий зв’язок українських підрозділів.

За даними FT, законодавці також домагаються збереження документів щодо роботи супутникової мережі та готують запити до банків, портів й інших учасників домовленостей про російське дизельне пальне.

Майбутній парламентський нагляд може охопити зовнішньополітичні рішення адміністрації Трампа та бізнес-інтереси родини президента. Серед осіб, діяльність яких цікавить демократів, видання називає учасників переговорного процесу Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Подібні механізми демократи застосовували й під час першого президентства Трампа. Тоді розслідування щодо використання допомоги Україні як засобу політичного тиску стало підставою для процедури імпічменту.

Водночас зміна складу Конгресу означає необхідність заново формувати коаліцію на підтримку Києва. Від готовності республіканців підтримати конкретні ініціативи залежатимуть як санкційні рішення, так і можливість подолати спротив Білого дому.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 мільярдів доларів американської допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями. Президент закликав порушувати це питання в подальшому діалозі зі США.

👉 Також було повідомлено, що США разом з Україною, НАТО та європейськими партнерами опрацьовують ширші домовленості щодо безпеки континенту. За словами Джареда Кушнера, вони мають зберегти право кожної держави самостійно обирати союзи та визначати власну безпекову політику.