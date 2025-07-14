росія атакувала Чугуїв дронами, є постраждалий у районі

У ніч проти понеділка, 14 липня, російські війська здійснили атаку дронів на Чугуїв у Харківській області. Про це повідомила начальниця Чугуївської міської військової адміністрації (МВА) Галина Мінаєва.

За її словами, внаслідок ударів було пошкоджено одне з місцевих промислових підприємств. Попередньо, жертв серед мирного населення немає.

📢 «На місці працюють відповідні служби, триває уточнення інформації про масштаби руйнувань», – зазначила Мінаєва.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися заходів безпеки під час загроз з повітря.

🚑 Окрім нічної атаки на Чугуїв, російські війська також застосували FPV-дрон проти цивільного населення вдень 13 липня. За даними слідства, близько 13:30 ворожий дрон атакував село Караїчне Чугуївського району. Боєприпас був скинутий на поле, де в цей час тривав збір врожаю. Унаслідок удару поранення отримав 56-річний чоловік.

Також повідомляється, що на Сумщині російський дрон атакував евакуаційну бригаду медиків , яка надавала допомогу пораненому. В результаті цього нападу поранено двох медичних працівників .

, яка надавала допомогу пораненому. В результаті цього нападу . Російські війська завдали чергового авіаудару по Сумщині, в результаті якого загинули цивільні.

На тлі цих подій окупанти нарощують штурмову активність на Придніпровському напрямку, включаючи острови поблизу Херсона. Значно зросла інтенсивність атак дронами і обстрілів правого берега Дніпра, повідомляють військові.