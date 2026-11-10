Батька трьох дітей із відстрочкою силоміць доправили до ТЦК: справу розслідує ДБР

У Чернівцях учасника бойових дій, який мав чинну відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, силоміць посадили в мікроавтобус і доправили до ТЦК. Обставини справи 10 листопада оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До омбудсмана звернулася дружина чоловіка. За її повідомленням, він захищав Україну від перших днів повномасштабного вторгнення, а на момент затримання користувався відстрочкою як батько трьох дітей.

За словами Лубінця, записи камер відеоспостереження показали, що за чоловіком стежили після його виходу з приміщення міської ради. Згодом невідомий у балаклаві силоміць затягнув його до мікроавтобуса. Сам чоловік також заявив про застосування фізичної сили та погрози пістолетом.

Щоб встановити його місцеперебування, представниця омбудсмана в Чернівецькій області Ірина Ісопенко здійснила сім моніторингових візитів до обласного збірного пункту, міського, районного та обласного ТЦК та СП.

Під час перевірки з’ясувалося, що відстрочку чоловікові двічі протягом однієї доби скасовували вручну. Водночас система автоматично повторно підтверджувала його право на неї.

📢 «Посадовці пояснювали це нібито наявною заборгованістю зі сплати аліментів», – зазначив Лубінець.

За інформацією омбудсмана, із Чернівців чоловіка перевезли до навчального центру у Вінницькій області, а звідти – до Кіцманя на Буковині. Представники ТЦК при цьому надавали суперечливі пояснення щодо його затримання та переміщення.

Чоловіка визволили, дії посадовців розслідує ДБР

Після втручання Офісу омбудсмана чоловікові повернули свободу пересування та забезпечили можливість повторно оформити відстрочку.

Зібрані матеріали Лубінець передав до Офісу генерального прокурора разом із повідомленням про можливе кримінальне правопорушення. Наразі дії посадовців розслідує Державне бюро розслідувань.

За словами уповноваженого, цей випадок є одним з епізодів можливих порушень у відповідному ТЦК. Слідчі також перевіряють відомості про одержання неправомірної вигоди, побиття військовозобов’язаних і застосування сльозогінного газу.

Начальнику одного з відділів районного ТЦК та іншим військовослужбовцям повідомили про підозри. Як зазначив Лубінець, суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Причетність військовослужбовців до затримання підтвердила речниця Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук у коментарі «Шпальті». За її словами, подія сталася 30 вересня, а причетні до неї служать у третьому відділі Чернівецького районного ТЦК та СП.

Раніше Лубінець також повідомляв про розслідування на Черкащині: мешканця Золотоноші, який зник після перебування у Звенигородському районному ТЦК, знайшли мертвим майже через два місяці за 120 кілометрів від дому. Обставини його смерті встановлюють правоохоронці.

👉 Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про затримання п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідство перевіряє їхню причетність до незаконного позбавлення волі, катування військовозобов’язаних та одержання неправомірної вигоди.