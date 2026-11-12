У Молдові серед виноградників знайшли уламки невідомого дрона

У Штефан-Водському районі Молдови виявили уламки невідомого безпілотного літального апарата. Вони лежали серед виноградників на околиці села Антонешть. Про це 12 листопада повідомила поліція Молдови.

За інформацією Radio Moldova, про знахідку правоохоронцям повідомив місцевий житель.

На місце направили експертів Центру технічної криміналістики та судових експертиз. Вони мають оглянути фрагменти, визначити тип апарата та з’ясувати його походження.

Кому належить безпілотник і за яких обставин він опинився в Молдові, наразі офіційно не встановлено.

Поліція закликала не наближатися до уламків

Правоохоронці попросили громадян не торкатися фрагментів літального апарата та інших підозрілих предметів. Мешканцям також рекомендували уникати місця знахідки до завершення перевірки.

Напередодні, вранці 11 листопада, під час російської атаки на Україну повітряний простір Молдови порушили дві крилаті ракети «Бандероль» (S8000). За повідомленням Міністерства оборони країни обидві ракети невдовзі залишили територію Молдови.