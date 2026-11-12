ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Молдові серед виноградників знайшли уламки невідомого дрона

Фрагменти літального апарата виявили поблизу села Антонешть. Фахівці встановлюють його походження, а поліція закликає людей не наближатися до знахідки.

Денис Молотов
Денис Молотов
У Молдові серед виноградників знайшли уламки невідомого дрона
Фото: Поліція Молдови / Facebook / 12.11.2026

У Штефан-Водському районі Молдови виявили уламки невідомого безпілотного літального апарата. Вони лежали серед виноградників на околиці села Антонешть. Про це 12 листопада повідомила поліція Молдови.

У Молдові серед виноградників знайшли уламки невідомого дрона 01
Фото: Поліція Молдови / Facebook / 12.11.2026

За інформацією Radio Moldova, про знахідку правоохоронцям повідомив місцевий житель.

На місце направили експертів Центру технічної криміналістики та судових експертиз. Вони мають оглянути фрагменти, визначити тип апарата та з’ясувати його походження.

Кому належить безпілотник і за яких обставин він опинився в Молдові, наразі офіційно не встановлено.

Поліція закликала не наближатися до уламків

Правоохоронці попросили громадян не торкатися фрагментів літального апарата та інших підозрілих предметів. Мешканцям також рекомендували уникати місця знахідки до завершення перевірки.

Напередодні, вранці 11 листопада, під час російської атаки на Україну повітряний простір Молдови порушили дві крилаті ракети «Бандероль» (S8000). За повідомленням Міністерства оборони країни обидві ракети невдовзі залишили територію Молдови.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Збої Starshield ускладнюють перехоплення реактивних дронів – Генштаб

ВАЖЛИВО

Сили оборони уразили завод палива для «Іскандерів» під Санкт-Петербургом – Генштаб

ВАЖЛИВО

Демократи готують допомогу Україні на суму до $15 млрд

ВАЖЛИВО

ЄС застосує механізм надзвичайної допомоги Україні після ударів по енергетиці

ВАЖЛИВО

Starshield в Україні знову працює з обмеженнями – Зеленський

ВАЖЛИВО

Українська делегація вирушила до Абу-Дабі: переговори зі США та росією заплановані на 10–11 листопада

ВАЖЛИВО

Смерть дитини після лікування зубів: вироки лікарям у Тернополі

КРИМІНАЛ

Майбутнє Європи не вирішуватимуть без Європи: Франція направить представників на переговори в Абу-Дабі

ПОДІЇ

«Герань-5 К5-К» росіяни перетворили на крилату ракету

ВІЙНА

Віткофф і Кушнер зустрілися з путіним у москві: далі заплановані переговори із Зеленським

ВАЖЛИВО

Справа «Карфаген»: генерала СБУ Сергія Дуку взяли під варту

КРИМІНАЛ

Трамп після зустрічі з дмитрієвим заявив про «велику угоду», яка може охопити всю Європу

ВАЖЛИВО

США та партнери обговорюють п’ять напрямів зміцнення безпеки Європи

ВАЖЛИВО

З росії вивели $406 млрд приватного капіталу від початку 2022 року

ЕКОНОМІКА

NVIDIA оголосила про негайну відставку Дженсена Хуанга

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип