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Для ВПО з Луганщини визначили 132 переможців відбору на пільгові житлові кредити

Жеребкування провели серед трьох категорій кандидатів. Ще 34 учасники програми мають право на кредит без випадкового відбору, а кількість місць для переселенців віком від 60 років збільшили з 20 до 50.

Денис Молотов
Денис Молотов
Для ВПО з Луганщини визначили 132 переможців відбору на пільгові житлові кредити
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 09.11.2026

9 листопада у Держмолодьжитлі оголосили переможців відбору за програмою пільгового довгострокового кредитування на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Луганської області. За результатами жеребкування визначили 132 переможців.

Процедуру транслювали наживо на офіційному YouTube-каналі Держмолодьжитла. Переможців обрали методом випадкової комп’ютерної вибірки із застосуванням сервісу RandomPicker.com.

Відбір проводили серед кандидатів із реєстрів №3, №4 та №5. Місця розподілили так: 20 – для ветеранів війни з-поміж визначених програмою учасників бойових дій, 50 – для ВПО віком від 60 років та 62 – для інших кандидатів із п’ятого реєстру.

При цьому кількість місць для старшої вікової категорії збільшили. Як повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, спочатку в межах програми планували забезпечити кредитами 20 осіб віком від 60 років, однак згодом знайшли ресурси для розширення підтримки.

📢 «На початку програми ми заявляли про категорію ВПО, які досягли 60 років і більше. Ми забезпечимо 20 осіб. Однак ми прийняли рішення, віднайшли ресурси і, як уже сьогодні ведуча назвала, переможців буде 50. Тому ми суттєво підвищили шанси на перемогу і кількість людей, родин, яких ми забезпечимо саме з цієї категорії», – заявив Харченко.

Очільник області також подякував команді, яка працювала над підготовкою та реалізацією програми.

Хто має право на кредит і де переглянути результати

Категорії учасників визначені оновленим Порядком використання коштів обласного бюджету для надання пільгових довгострокових кредитів ВПО Луганщини на придбання житла. Йдеться про редакцію, затверджену розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника ОВА від 16 вересня 2026 року №452.

Кандидатів розподілили між п’ятьма реєстрами:
  • Реєстр №1 – внутрішньо переміщені особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення з полону.
  • Реєстр №2 – батьки, зокрема одинокі, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років.
  • Реєстр №3 – ветерани війни з-поміж учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19–25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
  • Реєстр №4 – внутрішньо переміщені особи, які досягли 60-річного віку.
  • Реєстр №5 – інші внутрішньо переміщені особи, які відповідають територіальним вимогам програми.

Для кандидатів із реєстрів №2-5 обов’язковою умовою є реєстрація на території громад Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів Луганської області на день подання заяви про намір отримати кредит.

Як зазначили в Луганській ОВА, кандидати з перших двох реєстрів мають право на кредит без випадкового відбору. До реєстру №1 включено 19 осіб, до реєстру №2 – 15. Отже, ці 34 кандидати є окремою групою та не входять до числа 132 переможців жеребкування.

Результати відбору оприлюднені у спеціальному розділі офіційного сайту Держмолодьжитла.

Для ВПО з Луганщини визначили 132 переможців відбору на пільгові житлові кредити 01
Фото ілюстративне / Луганська ОВА / 09.11.2026

Ознайомитися зі скороченими списками кандидатів, за якими проводили жеребкування, можна на сайті Луганської ОВА. Адміністрація опублікувала всі п’ять реєстрів перед проведенням відбору, повідомляв Irta-fax.

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