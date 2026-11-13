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145 родин Сіверськодонецької громади отримали допомогу на школярів: заяви ще приймають

На виплати для 184 дітей спрямували 460 тисяч гривень. Родини, які відповідають умовам програми, можуть подати заяви до 30 листопада.

Денис Молотов
Денис Молотов
145 родин Сіверськодонецької громади отримали допомогу на школярів: заяви ще приймають
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 13.11.2026

У Сіверськодонецькій громаді 145 сім’ям виплатили одноразову допомогу до навчального року. Підтримку отримали 184 дитини, а загальна сума виплат становить 460 тисяч гривень. Про це повідомила Сіверськодонецька міська військова адміністрація.

Розмір допомоги – 2500 гривень на кожну дитину. У повідомленні МВА зазначено, що місце проживання дитини має бути зареєстроване на території Сіверськодонецької міської територіальної громади станом на 1 вересня 2026 року.

Виплату призначають школярам, які з цієї дати навчаються у закладах загальної середньої освіти громади та перебувають на підконтрольній Україні території.

Хто може отримати допомогу, навчаючись в іншій громаді

Для окремих пільгових категорій передбачена можливість отримати виплату й у разі навчання за місцем фактичного проживання. До них належать:

  • діти з багатодітних сімей;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • діти з інвалідністю;
  • діти загиблих Захисників;
  • діти оборонців, які зазнали поранень, контузій або травм під час участі в бойових діях у період воєнного стану.

Дітям цих категорій допомогу надають, якщо з 1 вересня 2026 року вони навчаються у школах Сіверськодонецької громади або за місцем фактичного проживання на підконтрольній Україні території.

Заяви приймають до 30 листопада 2026 року. Посилання на порядок надання допомоги та інформацію щодо документів адміністрація розмістила на офіційному сайті громади.

📞 Уточнити умови отримання виплати можна за телефонами:
  • 093 839 12 83;
  • 093 834 36 84.
145 родин Сіверськодонецької громади отримали допомогу на школярів: заяви ще приймають 01
Фото ілюстративне / Луганська ОВА / 13.11.2026

👉 Також нагадаємо, що 10 листопада керівництво Луганської облдержадміністрації провело онлайн-зустріч із командою міжнародного проєкту Reskilling Ukraine. Учасники обговорили можливості професійного навчання, працевлаштування та додаткової підтримки переселенців із Луганської області.

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