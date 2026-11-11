СБУ на сході України знищує «Ланцети», «Молнії» та російські «Соколи»

Співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують перехоплювати й знищувати російські безпілотники в небі над Донецькою та Харківською областями. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед уражених повітряних цілей спецслужба назвала «Герань» (Shahed), «Молнію-2», «Ланцет» і «Герберу». Також оператори уражають російські зенітні безпілотники «Сокіл» та баражуючі боєприпаси V2U, оснащені технологіями штучного інтелекту.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що особливістю V2U є здатність автономно шукати й обирати цілі за допомогою ШІ.

російські безпілотники перехоплюють українськими дронами

Для протидії повітряним загрозам оператори СБУ застосовують дрони-перехоплювачі українського виробництва. За повідомленням відомства, ці системи дозволяють спецпризначенцям уражати ворожі безпілотники безпосередньо в повітрі.

У СБУ наголошують, що знищення розвідувальних та ударних БпЛА перешкоджає діям російських військ і допомагає захищати українських військовослужбовців та цивільних мешканців. Кількість уражених безпілотників і період, за який їх знищили, у повідомленні не уточнюють.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами СБУ суд заочно засудив двох жителів Станиці Луганської, які сприяли діяльності окупаційної влади на захопленій території.