США пропонують до $20 млн за інформацію про ядерну програму Ірану

Сполучені Штати оголосили про винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану. Відповідне оголошення оприлюднила програма Державного департаменту США Rewards for Justice – «Винагорода за справедливість».

Вашингтон цікавлять відомості про розташування ядерних об’єктів, обладнання, пов’язаний із програмою персонал, зокрема представників наукової спільноти, а також переміщення цих людей і матеріальних ресурсів.

В оголошенні йдеться саме про можливу виплату до зазначеної суми, а не про гарантовані 20 мільйонів доларів кожному, хто надасть інформацію. Крім грошової винагороди, програма передбачає можливість переселення інформаторів.

Про пропозицію також повідомило Центральне командування Збройних сил США. За інформацією ABC News, відповідну заяву CENTCOM поширило в соцмережі X (колишній Twitter).

У повідомленні Rewards for Justice нагадали, що у 2025 році МАГАТЕ фіксувало збагачення Іраном урану до 60%. За оцінкою, наведеною американською стороною, подальше збагачення наявного матеріалу потенційно могло б забезпечити сировину для кількох ядерних боєзарядів.

МАГАТЕ у своїх документах також висловлювало серйозне занепокоєння виробництвом і накопиченням високозбагаченого урану в Ірані. Агентство зазначало, що це єдина держава без ядерної зброї, яка виробляє такий матеріал. Про це йдеться у звіті МАГАТЕ за березень 2025 року.

Окремо у Держдепі вказали на проблеми з перевіркою іранської програми. За повідомленням відомства, невиконання Тегераном зобов’язань щодо гарантій призвело до втрати безперервного обліку виробництва та запасів окремих компонентів, зокрема центрифуг.

Оголошення з’явилося на тлі дипломатичних контактів щодо врегулювання конфлікту. Як повідомляє Associated Press, Іран розглядає пропозиції, передані за посередництва Катару. Серед питань обговорення – ядерна програма Тегерана та розблокування частини заморожених іранських коштів.

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