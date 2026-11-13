Очільницю окупаційної адміністрації Алчевська підозрюють у незаконному вилученні 32 квартир

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру очільниці окупаційної адміністрації Алчевська. Їй інкримінують причетність до незаконного вилучення щонайменше 32 квартир, які належать громадянам України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, фігурантка раніше очолювала управління економіки Алчевської міської ради. У 2014 році вона почала співпрацювати з окупаційними структурами так званої «лнр».

Наприкінці 2023 року жінка обійняла посаду «першого заступника голови адміністрації муніципального утворення місто Алчевськ», а у 2025 році очолила окупаційну адміністрацію міста.

Як житло переселенців оголошували «безхазяйним»

За інформацією СБУ, з березня 2024 року окупанти розгорнули на Луганщині кампанію з вилучення нерухомості людей, які вимушено залишили захоплені території.

Ухвалені окупаційною владою правила вимагали від власників особисто повернутися в окупацію та отримати паспорт рф, щоб підтвердити право на житло. Інакше квартири й будинки оголошували «безхазяйними» та оформлювали у «муніципальну власність».

Слідчі встановили, що у період із квітня 2024-го до травня 2025 року фігурантка організувала в Алчевську роботу спеціальної «комісії». За версією правоохоронців, її учасники шукали помешкання переселенців, визнавали їх «безхазяйними» та вносили до окупаційного «реєстру». Саме з діяльністю цієї структури СБУ пов’язує вилучення щонайменше 32 квартир.

У спецслужбі зазначають, що пріоритетне право на отримання відібраного житла окупанти надавали російським силовикам, учасникам війни проти України та громадянам рф, яких переселяють до регіону для зміни його демографічного складу.

⚖️ Фігурантці повідомили про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. За версією слідства, порушення законів та звичаїв війни вчиняли за попередньою змовою групи осіб.

У СБУ наголошують, що незаконне вилучення приватного майна порушує міжнародне гуманітарне право. Зокрема, стаття 33 IV Женевської конвенції забороняє пограбування, а стаття 147 відносить масштабне незаконне привласнення майна, не виправдане військовою необхідністю, до тяжких порушень. Захист приватної власності також передбачений статтею 46 Положення, доданого до IV Гаазької конвенції.

Розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Правоохоронці продовжують документувати інші випадки незаконного вилучення житла на окупованій Луганщині та встановлювати причетних.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👉 Також нагадаємо, що співробітники 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують перехоплювати й знищувати російські безпілотники в небі над Донецькою та Харківською областями.