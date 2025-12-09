Вівторок, 9 Грудня, 2025
Засуджено «дітей», які зґвалтували жінку на Закарпатті

Суд виніс вирок неповнолітнім підліткам, яких звинувачували у нападі, пограбуванні та зґвалтуванні жінки у Мукачеві. Про ухвалені рішення 9 грудня повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

За даними відомства, двоє обвинувачених отримали по сім років і один місяць позбавлення волі кожен, тоді як третього, який уже мав попередню судимість, засуджено до семи років і двох місяців ув’язнення.

Окремо зазначено, що матеріали щодо ще одного учасника групи ґвалтівників, який на момент вчинення злочину не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про його поміщення до спеціалізованого закладу.

Слідство встановило, що інцидент стався опівночі, коли 46-річна жінка поверталася додому. Група неповнолітніх підлітків підійшла до неї, запропонувавши «допомогу» та нібито супровід до таксі. Під цим приводом вони відвели її в безлюдне місце, де відібрали прикраси та готівку, після чого зґвалтували. Згодом зловмисники втекли з місця події.

Затримали неповнолітніх злочинців 23 липня, а вже у вересні обвинувальний акт передали до суду. До моменту набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою.

Журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі уточнив, що йдеться про групу ромів віком 13, 14, 16 і 17 років. За його словами, хлопці заманили жінку під міст, застосували силу, зірвали з неї золоті прикраси, забрали гроші та по черзі зґвалтували та втекли з місця злочину.

📢 Глагола також повідомив: «За моєю інформацією з джерел, у залі суду жінка плакала, але сказала, що задоволена вироком».

Оголошений судом вирок підліткам став завершенням кількамісячного розгляду справи, яка викликала широкий суспільний резонанс у регіоні.

