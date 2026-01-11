Неділя, 11 Січня, 2026
Британська розвідка попередила про приховану загрозу з росії

Денис Молотов
Британська розвідка попередила про приховану загрозу з росії
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Британська розвідка застерігає про нову приховану загрозу з боку росії, яка полягає у системній дестабілізації без прямого військового протистояння. Про це в суботу, 10 січня, повідомляє Independent.

За даними видання, очільниця Служби зовнішньої розвідки Великої Британії MI6 Блез Метревелі звернула увагу на комплексний характер небезпеки, яку створює кремль. За її оцінкою, москва послідовно займається так званим «експортом хаосу», поширюючи нестабільність далеко за межами власної території.

☝️ У матеріалі наголошується, що володимир путін свідомо руйнує негласні правила ведення конфліктів, формуючи нову епоху стратегічної невизначеності.

Йдеться не про відкриті військові дії, а про активність у так званій «сірій зоні» — приховані операції, які складно безпосередньо пов’язати з державою-ініціатором.

📢 «Ми всі знаємо про існування запланованих диверсій, убивств, хакерських атак, кіберзлочинності та атак дронів. Такі концепції добре відомі і міцно вкоренилися в суспільній свідомості», — зазначається в публікації.

Аналітики також звертають увагу на нову тенденцію — активне залучення приватних осіб, комерційних структур і неофіційних мереж. Зокрема, Independent згадує Яна Марсалека, який співпрацював із російським ГРУ та ПВК «Вагнер», а також Ділана Ерла, якого завербували для підпалу складу гуманітарної допомоги Україні.

☝️ Така модель, підкреслюють експерти, дозволяє росії завдавати реальних збитків, водночас уникаючи прямої відповідальності на міждержавному рівні.

Автори матеріалу закликають західні країни переглянути оцінку масштабів кремлівської агресії та суттєво посилити безпекові заходи. Особливо з огляду на триваючу війну росії проти України.

👉 Нагадаємо, раніше Київ вкотре заявив про неприйнятність підтримки росії з боку Ірану через його співучасть у війні проти України та внутрішні репресії. Було закликано міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Тегеран.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про план можливого розміщення до 6000 французьких військових в Україні після укладення мирної угоди.

