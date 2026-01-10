Франція розмістить 6000 військових в Україні – ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламент про план можливого розміщення до 6000 французьких військових в Україні після укладення мирної угоди. Про це повідомляє французька газета Le Monde.

За даними видання, 8 січня в Єлисейському палаці відбулася закрита зустріч, у якій взяли участь міністри уряду, військове керівництво Франції, голови палат парламенту, а також лідери парламентських фракцій і політичних партій. Під час цієї наради Макрон представив конфіденційні деталі французького внеску в систему гарантій безпеки для України.

☝️ За словами учасників зустрічі, президент Франції наголосив, що йдеться не про розміщення військ на лінії фронту.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції Фаб’єн Мандон пояснив, що ці підрозділи не виконуватимуть функцій стримування або стабілізації.

📢 «Це будуть не сили стримування або стабілізації, а сили підтримки української армії», — зазначив він.

Сам Макрон підкреслив, що іноземні військові перебуватимуть “далеко від фронту” та займатимуться супроводом і навчанням українських підрозділів.

Водночас лідерка депутатів партії «Непокорена Франція» Матильда Пано заявила, що Франція справді може направити в Україну до 6 тисяч солдатів, однак висловила сумнів щодо надійності американських гарантій безпеки.

📝 Частина опозиції, зокрема представники лівих партій, наполягає, що можливе розгортання французьких військ має відбуватися лише за наявності мандата ООН. Натомість представники правих політичних сил вважають, що у разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути необов’язковим.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що протягом двох-трьох тижнів у парламенті відбудуться окремі дебати, присвячені цьому питанню.

📌 Як повідомлялося раніше, Еммануель Макрон уже проводив у Єлисейському палаці закриті консультації з парламентськими партіями щодо можливого розгортання кількох тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди з росією.

👉 Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулося засідання так званої «коаліції охочих», у якому взяли участь 35 делегацій країн-учасниць. У заході особисто взяв участь шостий президент України Володимир Зеленський разом із представниками 27 держав та урядів.